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Cloud стала технологическим партнером альянса RITA

Cloud (компания «Облачные технологии») стала технологическим партнером альянса Retail Innovation Tech Aliance (RITA). В рамках сотрудничества Cloud будет делиться своей облачной экспертизой, помогать членам альянса наращивать облачные компетенции для улучшения их бизнес-показателей, а также совместно с другими участниками повышать привлекательность российской индустрии ритейла за счет организации отраслевых мероприятий и хакатонов.

Международный альянс RITA был основан торговыми и технологическими компаниями для поиска и внедрения инноваций в индустрию ритейла. Сегодня участниками альянса являются: X5 Group, «Билайн», группа «М.видео-Эльдорадо», Hoff, Magnum Cash&Carry, группа «Рольф». Для дальнейшего развития альянса потребовался партнер, который смог бы предложить облачные продукты для решения задач, стоящих перед ритейлерами, и обладал бы компетенциями в продвижении этих технологий. В частности, Cloud поможет организовывать обучающие и иные мероприятия для ритейлеров, а также технологических стартапов, работающих с этой индустрией.

«Ритейл – одна из наиболее прогрессивных и динамично развивающихся индустрий российской экономики. Стимулирование ее дальнейшего развития – главная задача альянса RITA. Мы уверены, что партнерство с Cloud поможет нам ускорить этот процесс, найти новые точки роста и внедрить инновации в бизнес российских ритейлеров», – сказал Константин Пешехонов, генеральный директор Hoff Tech.

«Облака – это наиболее производительный, экономически эффективный и доступный инструмент модернизации ИТ-инфраструктуры. Мы рады, что Cloud станет основой развития такой важной для российской экономики отрасли как ритейл. По нашей оценке, активное применение облачных технологий может повысить эффективность различных бизнес-процессов у некоторых российских ритейлеров до 30%», — сказал Никита Горбачевский, руководитель направления ритейл в Cloud.

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