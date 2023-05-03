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«Ростелеком» создаст центр компетенций для цифровизации компаний нефтегазовой отрасли

«Ростелеком» консолидировал 100% долей в ООО «Информ», представляющем телекоммуникационный бизнес группы «Лукойл». Выкуп оставшейся после первого этапа сделки доли (49,9%) обеспечит завершение формирования отраслевого центра компетенций и позволит «Ростелекому» развивать проекты в нефтегазовой сфере.

Центр компетенций по цифровому развитию компаний нефтегазового сектора, который создается на базе компании «Информ» будет доступен для заказчиков из топливно-энергетического комплекса, обеспечивая предоставление максимально полной продуктовой линейки современных телеком- и ИТ-сервисов.

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