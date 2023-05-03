Сервис Jobcart.ru внедряет функцию создания текстов вакансий с помощью искусственного интеллекта

HR-cервис Jobcart.ru, предназначенный для работодателей, представил новую функцию, позволяющую рекрутерам и предпринимателям формировать тексты вакансий при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Главной целью данного нововведения является повышение качества объявлений о вакансиях, упрощение процесса публикации и привлечение квалифицированных претендентов.

Технология ИИ предоставляет анализ и создание текстов, адаптированных к потребностям определенной компании и открытой должности. Применение ИИ на платформе Jobcart.ru позволит работодателям сократить затраты времени и сил, связанные с подготовкой текстов вакансий.

Пользователи сервиса указывают ключевые характеристики вакансии, такие как наименование должности и специализацию. Затем ИИ автоматически создает текст объявления на основе оптимальных выражений и структуры, делая вакансию более привлекательной, эффективной и понятной для кандидатов.