В НИТУ МИСИС будут готовить дизайнеров беспилотников

В Университете науки и технологий МИСИС с этого года начнут готовить специалистов в области промышленного дизайна беспилотников. Соответствующее направление «Дизайн средств беспилотного транспорта» откроется в магистратуре «Промдизайн и инжиниринг». Решение о его включении в образовательный процесс обусловлено возросшими потребностями рынка в подобных аппаратах при отсутствии профильных специалистов. Стартовая зарплата специалиста составляет от 80 до 140 тыс. руб.

Проектирование беспилотных транспортных средств – одно из ключевых направлений развития современного машиностроения. Необходимость развития беспилотников подчеркнул Президент России Владимир Путин на совещании с представителями организаций в сфере беспилотных авиационных систем 27 апреля 2023 г.

«Становится очевидным формирование новой профессии – «специалист по летающим робототехническим платформам». Он, в отличие от внешнего пилота, управляющего беспилотником, программирует, вносит изменения в аппарат (интегрирует датчики, сенсоры, манипуляторы, камеры и т.д.), работает с железом, модернизирует дрон в летающего робота, в «умную» сторону в связке «софт+железо», – сказала Татьяна Карпова, директор образовательных программ Gaskar group – индустриального партнера образовательной программы НИТУ МИСИС, от которого будут поступать первые задачи студентам.

Беспилотники – это почтовые роботы, сельскохозяйственные дроны, грузовики, доставщики и др. Но также это сервисная инфраструктура, новые правила взаимодействия, современный пользовательский опыт – всё это является сферой компетенций промышленного дизайнера в контексте проектирования беспилотного аппарата. Кроме того, такие специалисты должны хорошо разбираться в технических особенностях конструкций, видеть уязвимости технологий и четко понимать реальную элементную базу.

Елена Пантелеева, руководитель магистерской программы, директор по развитию Национального центра промышленного дизайна «2050.лаб», отметила: «Сегодня многие вузы обучают студентов конструированию и управлению беспилотным транспортом, не уделяя отдельного внимания промышленному дизайну. Однако с увеличением задач и расширением функционала дронов возрастает спрос на узконаправленных специалистов. Мы с партнерами решили восполнить этот пробел и начать подготовку кадров, которые гарантированно будут востребованы рынком».

Предметами первоначальных разработок магистрантов станут малые дроны для автономного мониторинга тоннелей и метрополитенов; очистки и ремонта внутреннего диаметра трубопроводов; обслуживания конвейерных линий в производственных цехах; бесконтактной доставки грузов внутри помещений.

Также со следующего учебного года в программе магистратуры будут треки «Промдизайн и инжиниринг» (4 семестра), и «Технологические процессы в дизайне» (2 семестра), которые готовят промышленных дизайнеров, но с разной специализацией.