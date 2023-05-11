Более 73 тысяч юных москвичей посетили детские технопарки с начала года

Больше 73 тыс. юных москвичей посетили мероприятия детских технопарков столицы за первые месяцы 2023 г. Они принимали участие в мастер-классах и экскурсиях, проходили долгосрочные курсы и разрабатывали собственные проекты, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В детских технопарках не только изучают теорию, но и знакомятся с профессиями на практике. В пятерку самых популярных направлений сегодня входят дизайн и архитектура, информационные технологии, химия и биотехнологии, робототехника и радиоэлектроника, авиация и космос. Ребята с интересом вникают в тонкости разных специальностей», — сказала Наталья Сергунина.

В лабораториях юные исследователи и изобретатели разрабатывают собственные проекты. Младшие тренируются на простых модулях и схемах, старшие создают свои первые инновационные продукты. Один из них — умный зонт, отслеживающий положение солнца. Другой — физиотерапевтический аппарат для пациентов с детским церебральным параличом.

С 2016 г. больше 1,7 тыс. слушателей детских технопарков стали призерами международных, всероссийских и городских состязаний, 695 из них заняли первые места. Эти достижения дают возможность получить дополнительные баллы при поступлении в ведущие вузы страны.

Сейчас в Москве работает 21 детский технопарк. Они предлагают гостям выбор технических и творческих дисциплин. Актуальные программы собраны на едином портале. Там же опубликована информация по активностям от резидентов экосистемы допобразования города. Жителям столицы доступны программы более чем 200 площадок профориентации. Благодаря чему можно подобрать интересное направление для развития ребенка в любом районе города. До конца года список занятий на портале дополнят за счет привлечения новых резидентов.