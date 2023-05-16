В России откроют первую магистратуру по подготовке управленцев в сфере фиджитал-спорта

Университет «Синергия» и проект «Игры будущего» запускают совместную программу магистратуры по направлению «менеджмент в киберспорте и фиджитал спорте». Первый набор абитуриентов планируется на 2023/2024 учебный год. Получить магистерское образование смогут специалисты фиджитал центров, региональных отделений федерации фиджитал спорта, организаторы профильных спортивных событий и все, кто планирует связать свою профессию с цифровыми видами деятельности.

«В России создаются фиджитал центры, реализуется комплекс мероприятий по фиджитал спорту, что требует привлечения профессиональных кадров. Университет “Синергия" имеет опыт подготовки менеджеров в киберспорте пятого-шестого уровней квалификации. В настоящее время вуз запускает первую в России образовательную программу в сфере фиджитал спорта по подготовке кадров седьмого уровня квалификации, управленцев среднего и высшего звена», — сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

«Образовательный трек проекта «Игры будущего» сочетает три направления: просвещение, обучение и формирование наследия. В сотрудничестве с каждым вузом, школой или колледжем мы стремимся придерживаться гармоничного сочетания этих трех элементов. Магистратура позволит узнать о фиджитал вселенной большому количеству студентов и абитуриентов, апробировать новые форматы обучения и станет основой для формирования новых фиджитал профессий», — отметила директор по образованию проекта «Игры будущего» Кристина Колесникова.

В рамках реализации образовательной программы планируется сотрудничество с Всероссийской федерацией фиджитал спорта (ВФФС), ее региональными представительствами и иными структурами, развивающими фиджитал направление в спорте.

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«Игры будущего» — новый международный спортивный проект, инициированный Правительством России, специализирующийся на организации соревнований в уникальном формате фиджитал, который объединяет физический и цифровой спорт.

Новые программы колледжа, бакалавриата и магистратуры предполагают возможность очного и дистанционного обучения. Много часов обучения на программах уделяются практике. Студенты обучаются на реальных кейсах в партнерских компаниях университета «Синергия» и к выпуску имеют профессиональное портфолио.

В 2019 г. в Университете «Синергия» открыт первый в стране факультет игровой индустрии и киберспорта. Его уникальность состоит в том, что он впервые объединил работу по созданию популярных игр и участие в них. Студенты факультета не только учатся у настоящих кумиров игрового сообщества – практикующих представителей индустрии, – но и получают все необходимые знания для создания игр и их презентации, а также принимают участие во всевозможных турнирах.