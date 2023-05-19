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МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2022 год

ПАО «МТС», цифровая экосистема, объявляет о решении Совета директоров ПАО «МТС» рекомендовать годовому общему собранию акционеров 18 июня 2022 г. утвердить дивиденды по итогам 2022 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совет директоров на заседании 18 мая 2023 г. рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года в размере 67,21 млрд руб. или 34,29 руб. на одну обыкновенную именную акцию МТС номинальной стоимостью 0,1 руб. каждая.

Совет директоров рекомендовал определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 29 июня 2023 г.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.

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