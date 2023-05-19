Портальная платформа «ЕТД» ОТР2000 зарегистрирована в Реестре российского ПО

Компания ОТР2000 зарегистрировала в едином Реестре российского ПО портальную платформу «Единая точка доступа» (ЕТД). ЕТД представляет собой портальное решение, которое дает пользователю интуитивно понятный, современный, удобный интерфейс и прозрачный доступ к корпоративным приложениям в формате «единого окна».

Создание комфортной и безопасной среды для работы с цифровыми сервисами системами

Чтобы качественно работать с большим объемом данных, необходимо грамотное управление информацией. Достичь этого можно, когда все информационные системы находятся на одной платформе в единой экосистеме. «Единая точка доступа» позволяет объединить корпоративные информационные системы в единое пространство, обеспечивая единую навигационную и стилистическую связанности. При этом Личные кабинеты пользователей, настраиваемые в портальной среде ЕТД, имеют целый набор кастомизируемых функций и инструментов — гибкие настройки, уведомления, виджеты, навигация, сервис технической поддержки.

Единая точка доступа имеет в своем арсенале удобный интерфейс и развитую широкую функциональность, благодаря чему предоставляет зарегистрированным пользователям доступ к функциям и данным прикладных подсистем в режиме «единого окна». Такой подход в создании удобной и безопасной единой среды отвечает всем требованиям государственных информационных систем, а также крупных бизнес-корпораций.

Разные сценарии встраивания

Варианты использования портальной платформы ЕТД весьма разнообразны. Решение может применяться, как самостоятельное портальное решение для объединения в единую цифровую среду корпоративных информационных сервисов. Также возможно применение в качестве подсистемы защищенных личных кабинетов в ходе создания и развития существующих информационных систем. Еще один вариант применения — использование в составе цифровой экосистемы, предлагаемой ОТР2000.

В любом случае центральным звеном во всех вариантах будет являться ЕТД, которая обеспечивает доступность корпоративных систем в качестве единой точки взаимодействия, тем самым улучшая и ускоряя процесс работы пользователей.

Специалисты ОТР готовы детально познакомить всех заинтересованных с возможностями и особенностями работы ЕТД, которая теперь вошла в единый реестр отечественного ПО (Запись в реестре №17436 от 02.05.2023), и помочь с подбором сценария применения технологического компонента под конкретные задачи пользователей.