«Сиссофт» поможет строительным компаниям перейти на российскую облачную платформу tangl для работы с BIM

«Сиссофт» заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Тангл» — российским разработчиком облачной платформы для анализа, обработки и хранения данных цифровых информационных моделей зданий и сооружений. Благодаря партнерскому соглашению портфель «Сиссофт» пополнился тремя продуктами для работы с BIM-данными. Об этом CNews сообщили представители «Сиссофт».

В продуктовый портфель «Сиссофт» вошли три новых продукта. Облачная платформа для работы с BIM-данными tangl и решение для аудита и проверки информационных моделей tangl.control. А также программа tangl.value, которая позволяет анализировать модели, высчитывать объемные и количественных характеристики проектов и получать реальную стоимость объекта в любой момент его жизненного цикла.

«Решения tangl составляют экосистему для управления процессами проектирования на основе BIM-данных. Разработанные инструменты позволяют предприятиям строительной отрасли объединить проектные команды, снизить риски, сберечь нервы инвестора, — сказал Андрей Миронов, менеджер по развитию бизнеса в «Сиссофт». — Мы активно помогаем российским компаниям подобрать, протестировать и внедрить полноценную альтернативу зарубежным инструментам для совместной работы».

Платформа tangl позволяет собирать, хранить, анализировать и использовать данные для выполнения расчетов и проектирования. Архитектура решения предназначена для совместной работы большого количества пользователей и взаимодействия с любыми классификаторами, открытый API позволяет интегрировать решение с другими сервисами.

Сервис tangl control помогает создавать качественные информационные модели. Он позволяет соблюдать все необходимые отраслевые стандарты и выявлять ошибки на ранних стадиях проекта, чтобы минимизировать количество корректировок на этапе строительства.

Решение tangl value автоматизирует все этапы расчета работ, материалов и их стоимости, учитывая качественные и количественные показатели. Программа может сравнить все варианты бюджета на проектирование и служит единым источником данных для составления и приемки смет, тендеров, закупок и планирования. Tangl value повышает точность и скорость как расчетов, так и прогнозирования затрат.

«Мы начали выстраивать партнерскую сеть в конце 2022 г. Стратегическое партнерство с профессиональной командой "‎Сиссофт"‎ позволит объединить нашу экспертизу, повысить узнаваемость российских продуктов для работы с BIM-технологиями на рынке и оснастить как можно больше компаний удобной и эффективной рабочей средой», — отметил Андрей Белькевич, генеральный директор «Тангл».

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ООО «Тангл» — российский разработчик программного обеспечения. Компания с 2020 г. развивает собственную облачную систему для работы с BIM-данными. Платформа tangl входит в реестр отечественного ПО. Штаб-квартира организации находится в Екатеринбурге. Компания является участником Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

«Сиссофт» — технологический партнер и консультант, эксперт в реализации инфраструктурных проектов, развертывании частных и публичных облаков, внедрении программного и аппаратного обеспечения. Входит в топ-33 крупнейших российских ИТ-компаний CNews100 (CNews, 2021 г.); в топ-30 крупнейших ИТ-компаний России в сфере защиты информации (CNews, 2020 г.).