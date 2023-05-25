Восемь из 10 россиян против рабочей шестидневки

Инициатива о введении в стране шестидневной рабочей недели не находит поддержки ни в бизнес-сообществе, ни среди россиян: ее поддерживает только 3% работодателей и 8% граждан. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» внесла в Минтруд предложение ввести в стране шестидневную рабочую неделю. По мнению авторов инициативы, это повысит прочность российской экономики и поможет достичь технологического прорыва в условиях санкций. Однако бизнес-сообщество не согласно с такой концепцией: за шестидневку выступает только 3% работодателей, чьи компании трудятся по 5-дневному графику, тогда как за то, чтобы оставить все как есть, — 57%. «При таком напряженном графике у людей просто пропадет интерес работать, и показатели, наоборот, понизятся», — комментируют менеджеры по персоналу. Почти в каждой третьей компании (31%) высказались в поддержку не шестидневки, а четырехдневки, возможность введения которой уже не раз обсуждалась. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Большинство россиян (82%) тоже не поддерживает инициативу ассоциации предпринимателей. В числе аргументов — несоответствие предлагаемой меры трудовому законодательству и современным научным данным о физиологии труда: «Чтобы добиваться прорывов, нужно не увеличивать количество рабочих дней, а повышать производительность труда». Только 8% опрошенных одобряют введение шестидневки: в комментариях они напоминают о необходимости помочь стране преодолеть возникшие трудности.

Сторонников введения дополнительного рабочего дня больше всего среди старшего поколения (9%), а противников — среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет (87%). Мужчины одобряют введение шестидневки чаще женщин (10% против 5% соответственно). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. в месяц выступают за инициативу чуть чаще тех, кто зарабатывает меньше (9 и 6%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 151

Время проведения: 22-24 мая 2023 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, работающих по графику пятидневной рабочей недели

Размер выборки: 1000 респондентов