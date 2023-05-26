CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

«Росатом» приобрел 100 тыс. лицензий ПО «Мой офис»

«Мой офис», российский разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о поставке 100 тыс. лицензий «Мой офис Стандартный 2» и «Мой офис Профессиональный 2» для предприятий «Росатома». Таким образом, госкорпорация смогла фактически полностью заменить решения иностранного вендора российскими.

Сотрудничество компании «Мой офис» и «Росатома» началось в 2019 г. с проработки стратегии импортозамещения офисного пакета. В 2020 г. «Мой офис» поставил «Росатому» 20 тыс. лицензий ПО «Мой офис Стандартный», которые были развернуты на 87 предприятиях. После оценки внедрения, легкости миграции и удобства использования отечественных продуктов было принято решение об увеличении объема лицензий ПО «Мой офис». Так, в 2021 г. госкорпорация дополнительно приобрела 15 тыс. настольных лицензий компании. Затем в 2022 г. «Росатом» закупил ещё 65 тыс. лицензий ПО «Мой офис Профессиональный 2» (34 тыс.) и «Мой офис Стандартный 2» (31 тыс.).

Специалисты «Росатом» выбрали решения «Мой офис» за их функциональность, доступную стоимость, гибкие настройки и легкость в использовании. Заказчику требовалось, чтобы продукты входили в единый реестр отечественного ПО и были совместимы с российскими операционными системами группы «Астра».

Другим важным критерием, который повлиял на выбор ПО, стало соответствие продуктов «Моего офиса» действующим в «Росатоме» требованиям информационной безопасности. Решения «Моего офиса» полностью разработаны в России и позволяют организовать работу в собственном облачном пространстве без риска попасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров. Информационная безопасность заложена на уровне архитектуры продуктов, что дает заказчикам контроль над данными и защиту от утечек информации.

По условиям контрактов, «Мой офис» также оказывает техническое сопровождение проектов внедрения силами собственных специалистов, организует обучение сотрудников «Росатома» по программам центра компетенций «Хаб знаний Мой офис». В настоящий момент учебный курс прошло более 6 тыс. сотрудников госкорпорации.

«В нашей структуре более 300 предприятий, каждое из которых является субъектом КИИ. Это означает, что мы обязаны обеспечивать непрерывную работу всех наших подразделений в любой ситуации, поэтому нам необходимо использовать безопасные, импортонезависимые отечественные ИТ-решения. С помощью коллег из «Мой офис», которые развернули отдельный проектный центр и помогали нашим ИТ-специалистам с внедрением продуктов, нам удалось бесшовно и в сжатые сроки перевести значительную часть предприятий на отечественное ПО, – сказал Евгений Абаккумов, директор по информационным технологиям ГК «Росатом».

«За время сотрудничества с «Росатом» мы добились слаженного взаимодействия наших ИТ-подразделений, которые совместными усилиями оснастили современными офисными решениями тысячи рабочих мест в разных регионах России. Благодаря обратной связи от пользователей, которым по роду деятельности требуется составлять отчеты, работать с большими массивами данных и сводными таблицами, мы смогли значительно расширить функциональность наших редакторов и реализовали более 170 улучшений по требованиям заказчика», – сказал Павел Калякин, генеральный директор компании «Мой офис».

«Мой офис Стандартный 2» – офисный пакет для работы с документами и почтой. Приложения устанавливаются на компьютер пользователя и не требуют подключения к интернету.

«Мой офис Профессиональный 2» – комплекс безопасных приложений и систем для профессиональных коммуникаций и работы с документами в облаке и офлайн на любых устройствах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Санкционные чипы из закромов. МВД смогло закупить серверы на «Эльбрусах»

После блокировки выплат продавцам Wildberries ждет масштабная «прокурорская проверка»

Инвесторам Softline предложат вернуться в Россию

Производитель электроники для авто и космоса остановил три завода из-за шифровальщика

Инвесторам «Яндекса» дадут возможность остаться в России

Венчурный фонд «Ростеха» для инвестиций в ИТ тихо ужался до фонда медицинских технологий

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы операторов в 2023 году

10 правил безопасной езды на электросамокате: изучаем ПДД

Самые автономные TWS-наушники: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного

Первый пошел — российская квантовая нейросеть успешно решила математические задачи
Показать еще