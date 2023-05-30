CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Продуктово-сервисная стратегия ГК «Астра» — залог успешного импортозамещения

В пленарной сессии мероприятия «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров», которое состоится в Москве 20 июня, выступит Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра» — разработчика сертифицированной ОС Astra Linux и другого системного и инфраструктурного ПО, широко применяемого для реализации планов ИТ-импортозамещения в госсекторе и частном бизнесе.

В своем докладе «Навстречу потребностям рынка: продуктово-сервисный подход ГК «Астра» спикер раскроет принципы продуктово-клиентской стратегии компании, также слушатели узнают об успешных кейсах внедрения и сопровождения импортонезависимых технологий.

Миграция инфраструктуры — это глобальный многоступенчатый процесс, который не сводится просто к инсталляции того или иного продукта. Переходу на новую платформу всегда предшествует период, в течение которого эксперты:

  • детально анализируют парк унаследованных программных и аппаратных средств;
  • выбирают новые продукты, которые оптимально отвечают индивидуальным потребностям заказчика;
  • формируют план миграции;
  • обучают персонал: и ИТ-специалистов, и пользователей;
  • организуют пилотирование.

Переводить на новый софт и серверную группировку, и пользовательские рабочие места можно только после успешного завершения всех этих этапов. Однако при ответственном отношении к клиенту окончанием работ, непосредственно связанных с миграцией, процесс не заканчивается. Эксперты вендора предоставляют заказчику комплекс услуг сопровождения, чтобы на 100 процентов убедиться, что обновленная инфраструктура обеспечивает корректную работу всех его ИТ-сервисов и позволяет успешно решать бизнес-задачи.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта

Санкции Китая против Micron больно ударили по крупному китайскому производителю SSD

Учеба на ИТ-специалиста стала бесполезной. Отныне программировать может любой двоечник без знаний, навыков и даже без клавиатуры

Создатели Astra Linux заработали свыше миллиарда за счет бизнеса, не связанного с их ОС

ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой не платит сотрудникам зарплаты и просит их не обращаться в суд

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Обзор TECNO SPARK 10 Pro: мощный смартфон для молодежи

Обзор смартфона Huawei P60: фотофлагман 2023 года

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще