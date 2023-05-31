GlowByte предложит бизнесу отечественную платформу бизнес-аналитики «Дельта BI»

Системный интегратор GlowByte займется продвижением, продажей и внедрением self-service-платформы «Дельта BI» для анализа и визуализации данных.

«Дельта BI» – это аналитическая платформа, объединяющая в одном решении инструменты Business Analytics, Data Preparation и Data Science. Система помогает бизнесу сохранить привычный уровень аналитики в процессе миграции с решений от мировых вендоров – Microsoft, QlikTech, Tableau.

Платформа использует для обогащения данных как внутренние, так и сторонние источники. Бизнес может учитывать в процессе анализа различные изменения на рынке, например, перестроение логистических цепочек, волатильность валют, скачки цен на комплектующие, а также другие факторы, необходимые для принятия управленческих решений. Все это – практически в режиме реального времени.

Детализированная аналитическая отчетность в «Дельта BI» отображается на динамических дашбордах. Показатели можно сравнивать между собой в различных разрезах. Кроме того, платформа оснащена встроенными ETL, технологиями ИИ, машинного обучения и no-code. Это дает пользователям без расширенных навыков программирования возможность легко запрашивать данные из любых источников, анализировать их по множеству параметров и получать реальную картину текущих бизнес-процессов.

«Партнерство с GlowByte – это ценная возможность развивать качественный российский софт совместно с профессионалами рынка. Экспертиза GlowByte позволит сделать наш продукт доступным для большего числа заказчиков. Бизнес сможет в сжатые сроки развернуть надежный инструмент расширенной аналитики, в том числе в условиях цифрового суверенитета», – сказал Максим Хорин, ведущий архитектор «Дельта BI».