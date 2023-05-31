РАНХиГС и ГК «Астра» стали партнерами и совместно будут обучать сотрудников госорганов работе с отечественными ИТ-решениями

Соглашение о сотрудничестве подписали Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России» (РАНХиГС) и группа компаний «Астра» в рамках конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) в Нижнем Новгороде. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

Партнеры планируют совместно разрабатывать учебные планы и программы для слушателей, создавать учебно-методические материалы курсов и дисциплин по освоению ОС Astra Linux и программных продуктов ГК «Астра». Отечественной операционной системой будут оснащены учебные классы для проведения занятий по профильным дисциплинам. Преподаватели вуза примут участие в обучении по программам курсов российского разработчика. Партнеры будут реализовывать проекты и образовательные инициативы по изучению, внедрению и сопровождению информационных систем, построенных на базе программных продуктов ГК «Астра». Также студенты смогут принимать участие в программах поддержки от компании: «Астра-карьера» и «Астра-стипендия».

Проект «Астра-карьера» направлен на кадровое обеспечение организаций, использующих программное обеспечение ГК «Астра» и предоставляет возможность трудоустройства молодым ИT-специалистам, имеющим подтвержденные знания программных продуктов разработчика. В числе организаций, в которые студенты могут пройти отбор, представлены ГК «Астра», крупные компании-интеграторы, а также государственные корпорации.

РАНХиГС и ГК «Астра» стали партнерами

Программа «Астра-стипендия» ориентирована на стимулирование талантливых студентов к выполнению проектов и проведению исследований в сфере информационных технологий.

Проректор РАНХиГС Алексей Анопченко: «Это соглашение является важным шагом в укреплении цифрового суверенитета и подтверждает необходимость взаимодействия между образовательным сектором и бизнесом. Освоение слушателями, студентами и преподавателями программных продуктов ГК “Астра” и национальной операционной системы Astra Linux поможет им обрести необходимые практические навыки и знания для работы в сфере информационных технологий и решения задач цифровой экономики. А программы поддержки, такие как "Астра-карьера" и "Астра-стипендия", будут способствовать развитию профессиональных навыков и применению их в практической деятельности».

Генеральный директор ГК «Астра» Илья Сивцев: «РАНХиГС обладает широчайшей сетью филиалов по всей стране. Здесь обучается огромное количество будущих госслужащих из разных регионов. Сотрудничество с одним из лучших вузов России позволит нам совместно усилить программы подготовки кадров по ИТ-импортозамещению. На данном этапе важный вопрос, который волнует компании и рынок – это нехватка специалистов, умеющих профессионально работать с отечественными ИТ-продуктами. Мы вносим свой вклад в его решение и очень серьезно подходим к развитию этого направления в компании. Чем больше хорошо подготовленных специалистов на местах у нас будет, тем качественнее и быстрее пройдет переход от импортного ПО к отечественному».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, платформы управления и мониторинга СУБД PostgreSQL, СУБД Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте России – отечественный вуз с 47 филиалами от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. В течение года на разных программах Академии обучается более 270 тыс. человек. Только в рамках высшего образования Академия реализует 1635 программ. Вместе с бизнес-образованием, подготовкой кадров для государственной службы и дополнительным профессиональным обучением – это более 4500 программ.