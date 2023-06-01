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Росалкогольрегулирование начинает тестировать совместное решение «Мой офис» и «Открытой мобильной платформы»

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, «Мой офис» и «Открытая мобильная платформа» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий.

Стороны договорились совместно определить список прикладных задач, а также разработать и утвердить программу пилотной апробации российских технологий. В рамках программы планируется организовать комплексное тестирование в инфраструктуре службы мобильных устройств на ОС «Аврора» с предустановленным ПО «Мой офис Документы». Тестирование поможет определить, насколько соответствуют возможности нового программно-аппаратного комплекса требованиям службы в части решения прикладных задач.

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