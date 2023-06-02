«Единый оператор» и МАДИ будут совместно развивать кадры в области высокоинтеллектуальных транспортных технологий

Компания «Единый оператор» (входит в концерн «Телематика») и Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) подписали соглашение о развитии высокопрофессиональных кадров в области архитектурно-строительного проектирования и строительства дорог общего пользования. Договоренности подразумевают вовлечение в процесс создания и внедрения инновационных дорожных систем, как студентов, так и для педагогического состава, а также проведение совместных научных исследований и мероприятий. Об этом CNews сообщили представители концерна «Телематика».

«Единый оператор» и МАДИ подписали партнерское соглашение, направленное на сотрудничество в области проектирования и строительства дорог с применением интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

Ключевая цель соглашения — совместное развитие в России научно-технического, инновационного и производственного потенциалов, а также подготовка высококвалифицированных кадров, необходимых дорожной отрасли страны. Интеллектуальные транспортные системы — молодой сектор, которое развивается в России очень стремительно, а для повышения качества образования необходима как научная, так и практическая база, которая будет учитывать актуальные потребности сферы.

Благодаря сотрудничеству студенты уже во время обучения смогут погрузиться в условия производственной среды и применить полученные знания на практике, принимая непосредственное участие в крупнейших инфраструктурных проектах дорожной отрасли.

В целях развития научного наставничества достигнутые договоренности подразумевают также привлечение к сотрудничеству педагогических работников университета, поскольку именно они закладывают основу для кадрового потенциала и технологического суверенитета страны. Они в рамках совместных проектов смогут повысить квалификацию, усовершенствовать научную и образовательную деятельность в области интеллектуальных транспортных систем, что особенно актуально в рамках Года педагога и наставника, объявленного указом Президента России.

«Производственная практика — это залог успешного обучения. А учитывая высокие темпы, с которыми развиваются интеллектуальные транспортные системы в России — и вовсе необходимость. Участие наших студентов в научных исследованиях и рабочих процессах такой крупной технологической компании, как «Единый оператор», — уникальная возможность приобрести бесценный практический опыт, получить новые знания, поближе познакомиться с применяемыми технологиями, заручиться поддержкой ведущих специалистов отрасли, а также проявить себя, что в дальнейшем позволит построить успешную карьеру», — отметил Артем Ажгиревич, ректор МАДИ.

«Интеллектуальные транспортные системы — один из важнейших инструментов для достижения целей по созданию безопасных, качественных и комфортных автомобильных дорог. В рамках взаимовыгодного сотрудничества с МАДИ мы не только сможем поделиться с будущими коллегами богатым опытом разработки и внедрения инновационных технологий, но и сами найдем любопытные прогрессивные решения и новые идеи, которые заслуживают внимания. Мы и дальше планируем расширять наше партнерство с вузами для формирования сильного кадрового потенциала в сфере ИТС», — сказал генеральный директор компании «Единый оператор» Марсель Нигметзянов.

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«Единый оператор» (совместное предприятие ГК «Автодор» и концерна «Телематика») осуществляет создание, проектирование, обслуживание и эксплуатацию интеллектуальных транспортных систем, взаимодействие и информирование пользователей, обеспечивает безопасность и оказание помощи на дороге. Единственный в России реализует проекты безбарьерной (Free-Flow) системы взимания платы «Свободный поток».

Концерн «Телематика» — разработчик решений в области интеллектуальных транспортных систем. Концерн ведет свою деятельность на рынке телематических услуг России, СНГ, Азии и Латинской Америки. Технологии компании сфокусированы в следующих стратегических областях: интеллектуальные транспортные системы, решения для платных автомагистралей, системы весогабаритного контроля, цифровизация железнодорожного транспорта, инфраструктура для «умных» дорог, беспилотные мультимодальные грузовые автомобильные и железнодорожные перевозки, в том числе в рамках международных транзитных коридоров.