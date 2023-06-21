БФТ-Холдинг и MONT заключили соглашение о партнёрстве

БФТ-Холдинг, российский разработчик программных продуктов и решений для клиентов из различных отраслей экономики, и группа компаний MONT заключили соглашение о партнёрстве. В рамках сотрудничества MONT предложит бизнесу программное обеспечение разработки БФТ-Холдинга, предназначенное для организации долгосрочного хранения электронных документов, построения централизованных систем управления мастер-данными, комплексного управления имуществом, автоматизации цикла закупок и другие ИТ-решения.

Статус партнёра даёт MONT возможность реализации через свою партнерскую сеть продуктов БФТ-Холдинга, включая единую систему централизованного управления нормативно-справочной информацией и мастер-данными «БФТ.ЕНСИ», систему хранения и предоставления электронных документов «БФТ.е-Архив», SRM-систему для организации процесса закупок «БФТ.Закупки», единую систему для комплексного управления эксплуатацией имущества «БФТ.Управление активами».

БФТ-Холдинг с 1997 года реализует комплексные ИТ-проекты в государственном и корпоративном секторах. Более 6000 проектов реализованы в 83 субъектах РФ, в их числе более 15 крупных федеральных проектов для Социального фонда России, Роструда, Росреестра, Минцифры России и др. Разработчик входит в топ-5 крупнейших поставщиков ИТ-решений собственной разработки из Единого реестра российского ПО по версии TAdviser.

Группа компаний MONT сегодня является одним из крупнейших в России дистрибьюторов программного обеспечения. Представительства MONT открыты в 20 городах России. Партнёрская сеть дистрибьютора насчитывает более 5000 компаний, а продуктовый портфель MONT включает решения как давно и хорошо известных производителей, так и решения от совсем молодых и перспективных игроков рынка.

«В этом году мы приняли решение о продвижении ряда наших продуктов через партнерскую сеть. MONT – это дистрибьютор с большим опытом работы на российском ИТ-рынке. Компания обладает широкой партнерской сетью, понимает текущие потребности рынка. Мы со своей стороны готовы обеспечить техническую, консультационную и маркетинговую поддержку», – комментирует Юлия Захаренко, заместитель коммерческого директора и директор департамента партнерских отношений БФТ-Холдинга.

«Партнёрство с БФТ-Холдингом открывает нам новые возможности для решения бизнес-задач клиентов, с которыми сталкиваются представители нашей партнерской сети. После ухода с рынка ключевых игроков перед российскими компаниями встал вопрос импортозамещения. Все продукты, которые предлагает БФТ-Холдинг в рамках партнерской программы, входят в Реестр отечественного ПО и могут заменить ряд зарубежных аналогов», – комментирует Дмитрий Елин, директор департамента прикладных и облачных решений MONT.