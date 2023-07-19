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Предприятие «Швабе» договорилось о разработке и продвижении геодезической продукции

Уральский завод холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех» заключил соглашение с компанией «Фирма Г.Ф.К.». Договор предусматривает совместную разработку и продвижение современных приборов для геодезии.

Новый партнер холдинга «Ростеха» занимается продажей, ремонтом и обслуживанием геодезического оборудования, а также его внедрением в самые разные отрасли – от строительства до лазерного сканирования.

Документ о сотрудничестве подписали директор департамента продвижения и продаж гражданской продукции Уральского оптико-механического завода им. Э. С. Яламова (УОМЗ) Андрей Новицкий и генеральный директор «Фирмы Г.Ф.К.» Бернд Хиллер.

По условиям договора, стороны будут вести совместную работу по разработке и продвижению продукции УОМЗ. Например, электронных тахеометров серии 6Та, которые применяются для выполнения топографо-геодезических работ.

«Это соглашение станет основой для дальнейшего сотрудничества и позволит нам реализовать ряд приоритетных проектов в области геодезического приборостроения. Отмечу, что электронные тахеометры, которые выпускает наше предприятие, включены Минпромторгом в реестры радиоэлектронной и промышленной продукции. Такая сертификация подтверждает, что изделия произведены на территории Российской Федерации», – отметил генеральный директор УОМЗ Анатолий Слудных.

С помощью электронных тахеометров проводятся, например, измерения вертикальных и горизонтальных углов. Устройства могут в полевых условиях решать сложные геодезические и инженерные задачи в автоматическом режиме, выполняя расчеты быстро и с минимальной погрешностью.

Тахеометры обладают 30-кратным увеличением зрительной трубы и способны работать до 20 часов без подзарядки. При этом средняя квадратическая погрешность измерения вертикального и горизонтального углов не превышает двух секунд. Арктическая версия устройства способна бесперебойно работать при температуре до -40 градусов.

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