Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки

«Нетрика медицина» (входит в N3.group и ГК «Ташир медика») подписала соглашение о сотрудничестве с компаниями Megasky Network Nigeria Limited (Нигерия) и Hired Consult (Гана).

Документ нацелен на продвижение отечественных цифровых решений для государственного и частного здравоохранения. Предлагаемые решения успешно работают в России, теперь они станут доступными жителям африканского континента, в первую очередь гражданам Нигерии и Ганы – стран, совокупное население которых превышает 250 млн человек.

Продукты компании «Нетрика медицина» разрабатываются на основе международного стандарта обмена медицинской информацией HL7 FHIR и используют свободно распространяемое ПО, что дает зеленый свет внедрению платформы «N3.здравоохранение» на зарубежных рынках.

Свои подписи под соглашением поставили коммерческий директор компании «Нетрика медицина» Игорь Башков, директор Megasky Network Nigeria Limited Чинонсо И. Эзенвуба, основатель и генеральный директор Hired Consult Джон Агрей.

«В Нигерии и других африканских странах мы видим серьезный запрос на цифровизацию здравоохранения, предметный интерес к телемедицине и электронным медицинским сервисам для пациентов. В ходе переговоров мы продемонстрировали зарубежным коллегам свои разработки, такие как сервис «N3.Телемедицина», внедренный в 15 российских регионах, и портал пациента, хорошо знакомый многим жителям нашей страны, в том числе петербуржцам. Наши продукты способны решать актуальные для африканских стран задачи: развитие телемедицинских консультаций в условиях недостатка врачей, вовлечение населения в заботу о собственном здоровье», – отметил Игорь Башков.