Comindware и Digital Agency объявили о стратегическом партнерстве

Comindware, разработчик low-code BPM-платформы и продуктов для автоматизации бизнес-процессов, и Digital Agency, интегратор с опытом внедрений цифровых решений в организациях государственного и частного сектора, объявили о начале партнерского сотрудничества.

Digital Agency специализируется на разработке ИТ-решений «под ключ» для государственного сектора и крупных частных корпораций, а также внедрении готовых программных продуктов — система финансового планирования, программный комплекс Smart Office для коворкингов и бизнес-центров, сервис автоматического протоколирования совещаний. Со своей стороны, Comindware предлагает собственную платформу для создания цифровых решений и автоматизации бизнес-процессов.

«Мы рады объявить о нашем партнерстве с Digital Agency, которое обладает значительным опытом работы в государственном и частном секторе, специализируется на ключевых областях, таких как финансовое планирование и повышении эффективности использования офисных площадей, — сказал Алексей Новожилов, руководитель партнерских программ. — Это партнерство позволит нам расширить наши возможности и предложить клиентам эффективные решения для быстрой цифровизации бизнеса и получения экономического эффекта от применения интеллектуальных инструментов».

Digital Agency ожидает, что стратегическое партнерство с Comindware станет катализатором для повышения стандартов качества услуг, а также обеспечит возможность диверсификации портфеля решений.

«Уверена, что партнерство с Comindware позволит нам существенно повысить качество разрабатываемых сервисов и приложений, сократить сроки внедрения, реализовать самые смелые задумки наших клиентов», — отметила Анастасия Бурякова, руководитель Digital Agency.