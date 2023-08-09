UIS и CoMagic объединяются для создания единой системы управления коммуникациями

UIS и CoMagic объявили об объединении брендов под общим фирменным знаком UIS с целью предоставить клиентам единую систему для управления коммуникациями. Это позволит клиентам использовать все продукты брендов в одном интерфейсе, решать задачи продаж и маркетинга комплексно.

Процесс объединения брендов пройдет в несколько этапов. Первый из них — агрегирование всей информации на сайте UIS — произойдет 15 августа. Полностью завершить процесс планируется к концу 2024 г.

Под единым брендом UIS будет представлена обновленная аналитика рекламы и сервис UIS Omni для текстовых коммуникаций. Также клиентам будут доступны IP-телефония, виртуальная АТС, коллтрекинг, интеграции с CRM-системами, речевая аналитика, FMC и многое другое.

Компания UIS на рынке с 1999 г. Основными продуктами бренда были IP-телефония и виртуальная АТС. За более чем двадцатилетнюю историю своего существования UIS завоевала доверие более 16 тыс. корпоративных клиентов.

CoMagic появился в 2013 г. как независимый бренд. При этом, как и UIS, проект юридически оставался частью ООО «Новосистем». Под брендом CoMagic компания разрабатывала и предоставляла сервисы коллтрекинга и сквозной аналитики.

«Долгое время мы развивали продуктовые линейки под брендами UIS и CoMagic отдельно, фокусируясь на разную целевую аудиторию — подразделения продаж и маркетинга, — сказал Дмитрий Кудинов, основатель CoMagic, — Сегодня мы видим, что целевые аудитории брендов смешиваются: маркетологи и продавцы работают в рамках единых процессов и взаимодействуют между собой для решения бизнес-задач гораздо глубже, чем раньше. Мы видим этот тренд как глобальный и долгосрочный. В соответствии с ним мы планируем сфокусироваться на развитии продуктовой линейки как единой среды для работы всех подразделений компаний-клиентов, нацеленных на рост бизнеса».

Дмитрий Щукин, генеральный директор UIS, выразил уверенность в том, что объединение брендов принесет пользу клиентам: «Между маркетингом и продажами существует своего рода «серая зона». Когда обращение есть, а лид в воронке не появился. По нашей статистике, в большинстве компаний 20% целевых обращений просто не попадает в воронку. Мы уже давно работаем над тем, чтобы помочь клиентам не терять такие обращения. И объединение наших продуктов внутри стало очередным логичным этапом развития в этом направлении».