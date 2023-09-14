Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России»

Sitronics Group и федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России» подписали соглашение о сотрудничестве в области развития систем дистанционного спутникового мониторинга на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения с целями неинвазивного мониторинга за объектами животного мира, оценки миграционных потоков и популяционных изменений, детектирования пожаров и очагов их возгорания, а также предотвращения незаконной хозяйственной деятельности.

В рамках подписанного документа основными направлениями сотрудничества станут развитие автоматической идентификационной системы (АИС), получение, обработка и анализ данных АИС, интеграция в имеющиеся сервисы, разработка комплексного решения по предоставлению данных пользователям.

Также соглашением предусмотрена разработка инфраструктурных объектов (спутниковое и наземное оборудование) для проведения эксперимента по передаче коротких сообщений на ООПТ федерального значения и создание ИИ-решений по мониторингу биологического разнообразия и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Реализация определенных соглашением направлений обеспечит развитие систем дистанционного мониторинга ООПТ федерального значения на базе современных цифровых сервисов, данных дистанционного зондирования Земли и аналитики с применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения для решения задач, стоящих перед Минприроды России в рамках реализации национального проекта «Экология» в части федеральных проектов «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» и «Чистый воздух».

«Развитие сервисов предоставления данных позволит оперативно и достоверно контролировать ситуацию и возникающие инциденты, к примеру, очаги пожаров или несанкционированную хозяйственную деятельность. Это необходимый инструмент для контроля, принятия мер и выработки решений», – сказал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

Как отмечает директор ФГБУ «РФИ Минприроды России» Кирилл Белов, разрабатываемые решения способны вывести на качественно новый уровень процесс дистанционного учета и мониторинга объектов животного мира, анализа поведенческих особенностей видов (подвидов) и их миграционных потоков, что позволит ООПТ федерального значения управлять широким спектром процессов с потенциалом повышения их производительности и снижения ресурсоемкости, а сотрудничество с Sitronics Group содействует дальнейшему продвижению совместных проектов.

В среднесрочном горизонте планирования рассматривается вопрос о разработке оборудования для проведения эксперимента по передаче коротких сообщений из ООПТ федерального значения, что может быть востребовано при использовании на удаленных от населенных пунктов территориях, не покрытых сотовой связью. При этом данное решение может быть в дальнейшем тиражировано на территории субъектов Российской Федерации.