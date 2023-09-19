«Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы

«Нетрика медицина» (входит в N3 group и ГК «Ташир медика») запускает новое стратегическое направление работы. Компания займется развитием цифровых решений для коммерческих клиник (B2B) и созданием В2С-сервисов. Совместно с платформой «N3.здравоохранение» они составят экосистему в сфере здравоохранения, помогут в сохранении преемственности медицинской помощи, улучшат ее доступность и повысят качество. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Компания выходит на новый уровень развития и планирует разрабатывать продукты для B2C и частных клиник B2B. Решения «Нетрики медицины» выступят ядром будущей экосистемы, в нее также войдут сервисы N3.Health для частных клиник, платформа В2С сервисов Mila и другие активы цифрового здравоохранения, находящиеся во владении N3 group и ГК «Ташир медика».

Новое направление возглавит Денис Чумаков, ранее занимавший пост генерального директора компании «Нетрика медицина».

Денис Чумаков

«Цифровизация медицины сегодня находится на очень высоком уровне. Но все еще есть никем не занятые, и при этом востребованные ниши. Мы уже оказываем услуги по интеграции частных клиник с Единой государственной информационной системой здравоохранения (ЕГИСЗ), помогаем медицинским учреждениям обмениваться данными при чтении снимков (получать второе мнение), обеспечиваем обмен данными по лабораторным исследованиям между частными медицинскими лабораториями, государственными учреждениями и региональными сегментами ЕГИСЗ. Также помогаем с обменом рецептами между аптеками-агрегаторами и медицинскими организациями. Спрос на дополнительные услуги постоянно растет, и мы готовы оказывать их нашим клиентам, в том числе с помощью компаний-партнеров. Планируем запустить сервисы, позволяющие упростить работу клиники, например, в части записи на примем к врачу. Сейчас на рынке появилось достаточно много агрегаторов по привлечению клиентов, но у каждого из них есть свои правила. Мы считаем, что сможем перестроить этот процесс. У нас в планах расширение существующей линейки цифровых сервисов в части оперативного обмена данными с другими медучреждениями и их пациентами», – сказал Денис Чумаков.

Также компания сконцентрируется на медицинских сервисах для населения (B2C), повышающих удобство взаимодействия с частной системой здравоохранения, таких как, например, личный кабинет пациента, электронные медицинские карты. Такие решения позволяют собирать и хранить данные о проведенных исследованиях, посещениях медучреждений, врачебных назначениях, автоматически подсказывать и напоминать о соблюдении врачебных рекомендаций и плана лечения.

«Мы хотим предоставить людям удобные и полезные сервисы, которые бы позволили им следить за состоянием здоровья и сохранять его. Это возможно сделать только в случае, если мы объединим между собой решения, существующие на рынке ИТ-здравоохранения, и создадим тем самым экосистему. Данные в ней станут одинаково доступны и понятны всем участникам системы здравоохранения. Полагаю, что накопленная экспертиза, авторитет в данном сегменте рынка и поддержка единомышленников помогут нам в решении этой задачи», – отметил Денис Чумаков.

«Нетрика медицина» много лет работает с заказчиками из государственного сектора – органами управления здравоохранением в регионах и медицинскими информационно-аналитическими центрами. Решения компании внедрены в 22 субъектах России, а также в Министерстве здравоохранения России и ФМБА России. И этот вектор работы останется неизменным.

Развитие проектов в направлении B2G продолжит Игорь Башков, назначенный генеральным директором «Нетрика медицина». С марта 2018 г. он занимал должность коммерческого директора компании.

«Мы продолжим создавать цифровые сервисы для органов управления здравоохранением, врачей и пациентов. Сейчас на рынке активно появляются новые решения, которым нужна связь с процессами оказания медицинской помощи: искусственный интеллект, различные системы поддержки принятия решения, специализированные системы по отдельным нозологиям и другие. Мы помогаем нашим заказчикам в госсекторе интегрировать их в единый цифровой контур здравоохранения. А также создаем сервисы, которые позволяют анализировать поступающие данные для принятия решений на их основе. Интеграция существующих систем между собой по единым правилам обеспечит синергию для всего рынка и будет полезна как медицинским учреждениям, так и пациентам», – скаал Игорь Башков, генеральный директор «Нетрики медицины».

Цифровые продукты «Нетрики медицины» пользуются спросом не только в здравоохранении. Компания развивает направления BI, MDM, управление потоками данных.

«Адаптируя наши продукты под требования заказчиков из других отраслей, мы получаем хорошую возможность улучшить их. Это одно из наших перспективных направлений, которое мы будем активно развивать. Также планируем выходить на международный рынок. Первым шагом стало партнерство со странами Африки. В конкуренции с другими разработчиками нам поможет использование в наших решениях ИТ-стандарта FHIR. Он предназначен для обмена медицинскими данными и признан международным профессиональным сообществом», – отметил Игорь Башков.

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«Нетрика медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на создании государственных информационных систем регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).