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Российская MDM-система для бизнеса — как внедрить и организовать работу

Разработчик ПО СберТех приглашает на вебинар, посвященный внедрению MDM-систем и управлению нормативно-справочной информацией.

Уход зарубежных поставщиков вынуждает бизнес отказываться от зарубежного ПО и внедрять российские аналоги. Многие компании переходят на новые ERP, CRM, системы бухучета — и сталкиваются с трудностями в управлении НСИ.

О том, как MDM-системы помогают распространять и предоставлять нормативно-справочную информацию, на вебинаре расскажет спикер СберТеха Иван Фролов. Он познакомит гостей с Platform V Dictionaries — российской MDM-системой для эффективной работы со справочными данными — и подробно разберет:

  • как внедрить MDM-систему в микросервисную архитектуру
  • в чем особенности продукта и как он обеспечивает работу с большим числом потребителей

Начало вебинара 26 октября в 11:00, регистрация по ссылке:

https://platformv.sbertech.ru/events/q/platform-v-dictionaries-rossijskaya-sistema-dlya-upravleniya-normativno-spravochnoj-informacziej-mdm?utm_source=cnews&utm_medium=news&utm_campaign=webinar-26-10-2023.

erid:Kra249DJLРекламодатель: АО "СберТех"ИНН/ОГРН: 7736632467/1117746533926Сайт: https://sbertech.ru/

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