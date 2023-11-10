Холдинг «Т1» и Yadro стали стратегическими партнерами

Холдинг «Т1» подписал меморандум о стратегическом партнерстве с российской технологической компанией Yadro. «Т1» и Yadro договорились о создании совместной технологической лаборатории, а также разработке и выводе на рынок новых предложений на основе облачного провайдера «Т1 Cloud». Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Еще одним направлением совместной деятельности станут программы по развитию человеческого капитала за счет популяризации цифровых технологий.

«Развитие технологической независимости нашей страны зависит не только от усилий государства. Важно активное включение в процесс отдельных компаний и холдингов, которые в рамках консорциумов будут находить оптимальные варианты для интегрированных решений. Создание отечественного оборудования – наиболее сложная часть импортозамещения, и проработка взаимных требований ПО и «железа» позволит ускорить его вывод на рынок. Таким образом наши заказчики получат полностью импортонезависимую ИТ-инфраструктуру, отвечающую самым высоким стандартам качества и функциональности», ─ сказал Михаил Книгин, исполнительный директор «Т1».

«Yadro и «Т1» связывают прочные партнерские отношения на протяжение многих лет. В их основе лежат стремление к технологическому совершенству и созданию новых решений, необходимых для развития отрасли в целом и экосистемы ИТ-компаний. За эти годы мы уже смогли доказать эффективность совместной работы и сейчас начинаем новую главу нашего сотрудничества», ─ отметил Алексей Шелобков, генеральный директор Yadro.

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«Т1» – многопрофильный холдинг, участник российского ИТ-рынка, является партнером производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитического агентства CNews Analytics, «Т1» входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. В состав холдинга входят кластеры: «Т1» (компании «Т1 интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика»), «Мультикарта», «Т1.аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 цифровая академия». Среди заказчиков «Т1» – государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.

Yadro – российская технологическая компания (входит в «ИКС холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.