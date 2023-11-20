Astrum Entertainment и МФТИ объявляют о начале долгосрочного сотрудничества

Игровой издатель и разработчик Astrum Entertainment сообщает о начале сотрудничества с Московским физико-техническим институтом для подготовки квалифицированных кадров игровой индустрии. В рамках партнерства будут проводиться тематические консультации, исследования, а также научные проекты. Они помогут совместить практические знания и теоретическую базу, чтобы оставаться в тренде современной науки. Об этом CNews сообщили представители Astrum Entertainment.

«Сотрудничество с одним из ведущих технических вузов МФТИ – очень важный шаг на пути к развитию индустрии и повышения квалификации специалистов, – сказал Олег Доброштан, бренд-директор Astrum Entertainment. – наш многолетний опыт в создании и издательстве игр поможет дать студентам важные практические знания в сфере геймдева и создать актуальные и современные учебные материалы».

«Работа с Astrum Entertainment – важная веха на пути построения новых образовательных процессов, а также проектов по поддержке молодых специалистов в их начинаниях, – сказала Анна Кулашова, директор Центра обучения проектированию и разработке игр. – Соединяя вместе компетенции и возможности специалистов Astrum, и наш многолетний опыт обучения и выпуска высококвалифицированных кадров, мы можем создать новое поколение специалистов индустрии, которые поднимут ее на новый уровень».

Целью сотрудничества является не только подготовка будущих выпускников, но и создание доступных образовательных продуктов для уже работающих специалистов. Для этого планируется проведение открытых специализированных мастер-классов и лекций для всех желающих, а в будущем инициатива перерастет в более масштабные воркшопы и образовательные программы.

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Astrum Entertainment — российский разработчиков и издатель компьютерных и мобильных игр. Портфолио компании насчитывает более 20 игр. Astrum Entertainment работает с продуктами разных жанров: MMORPG, шутеры, стратегии и др.