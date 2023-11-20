«Группа Астра» объявляет финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 года

«Группа Астра», участник российской ИТ-индустрии и производитель инфраструктурного программного обеспечения, объявляет неаудированные финансовые результаты по МСФО за девять месяцев 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ключевые операционные и неаудированные финансовые результаты за девять 2023 г.

Более чем двукратный рост отгрузок до 5095 млн руб. на фоне продолжающегося масштабирования бизнеса и расширения продуктового предложения.

Двукратный рост выручки до 4672 млн руб. обусловлен растущими доходами от флагманского продукта ОС Astra Linux на 77%, более чем трехкратным ростом доходов от продуктов экосистемы и ростом выручки от сопровождения продуктов в 2,5 раза по сравнению с 2022 г.

За девять месяцев 2023 года количество сотрудников группы выросло более чем вдвое и достигло 1741 человек, из них 67% - ИТ-специалисты. Вследствие усиления команды разработчиков капитальные затраты на ИТ-разработку увеличились и составили 712 млн руб., что на 75% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г.

Чистая прибыль осталась на высоком уровне и достигла 1335 млн руб., а рентабельность по итогам девяти месяцев 2023 г. составила 28,6%.

Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «Прошедшие девять месяцев стали одними из самых насыщенных в истории компании и претендуют на звание одних из наиболее динамичных. Помимо целого ряда важных шагов в части развития нашего бизнеса, расширения команды, дальнейшего совершенствования продуктов и сервисов «Астры», мы приобрели публичный статус, став первой компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО, одного из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка. IPO и программа мотивации сотрудников, когда они стали акционерами «Астры», позволили нам еще сильнее сплотить команду и привлечь лучшие таланты. На данном аспекте я бы хотела заострить внимание, поскольку в этом году мы проводим большую работу по расширению и развитию команды, преимущественно разработчиков и сотрудников внедрения и сопровождения, что формирует прочную базу для устойчивого роста всего бизнеса на годы вперед. Как по отгрузкам, так и по выручке мы уже видим двукратный рост и рассчитываем, что эффект от интенсивного инвестирования в развитие команды будет только усиливаться. Отмечу также, что даже с учетом существенного роста выручки и высоких значений чистой прибыли по результатам девяти месяцев, наш бизнес имеет сезонную специфику и основной рост традиционно приходится на конец года. Я бы хотела еще раз поблагодарить команду за ежедневный вклад в развитие «Астры» и наших многочисленных инвесторов за доверие. Мы рады, что наша история роста вызвала у вас неподдельный интерес, и со своей стороны продолжим выстраивать с инвестиционным сообществом открытый диалог».

Основные показатели «Группы Астра» за девять месяцев 2023 года

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Группа «Астра» – участник российского ИТ-рынка, производитель инфраструктурного программного обеспечения. В экосистеме группы – 17 продуктов, которые комплексно закрывают потребности заказчиков в стеке инфраструктурного программного обеспечения: сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», программное обеспечение для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup и др.