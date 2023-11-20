iSpring помогла TravelLine поставить внутреннее обучение на «конвейер»

Используя библиотеку курсов и платформу дистанционного обучения iSpring, компания TravelLine смогла запустить потоковое создание обучающих курсов и увеличить аудиторию активных пользователей СДО. Внутреннее обучение позволяет компании не только ускоренно готовить к работе новых сотрудников, но и планировать выход на зарубежные рынки.

Компания TravelLine уже больше 15 лет создает сервисы для российских отелей – сайты, модули бронирования и другие решения. Продуктовая линейка постоянно дорабатывается под изменяющиеся потребности рынка, поэтому компании необходимо быстро и эффективно доносить информацию о новых продуктах до менеджеров по продажам.

Внутреннее обучение в TravelLine проводится в различных форматах – участие в отраслевых конференциях, курсы сторонних онлайн-школ, программы от внешних и корпоративных тренеров. Дистанционные курсы с 2018 г. разрабатываются на платформе iSpring Learn, но до недавнего времени их выпускали силами подрядчиков. С выходом компании на зарубежные рынки и быстрым открытием офисов в разных странах, потребовалось запустить «конвейер» курсов, в том числе на английском языке. Без собственных разработчиков решить эту задачу было сложно.

«У нас было мало курсов на английском языке, так как ранее мы не фокусировались на обучение иностранных сотрудников. На разработку курсов с нуля нужно много сил и времени, и мы понимали, что не успеем запустить их под выбранный темп развития за рубежом. Поэтому приняли решение разворачивать полноценный отдел обучения внутри компании. Сейчас у нас в команде есть собственные разработчики и дизайнер. Помимо традиционных слайдовых курсов они осваивают и другие форматы. Активно идет работа над повышением качества студийных видеосъемок. За полтора года работы отдела аудитория активных пользователей СДО выросла в 8 раз», – отметила Дарья Малькова, руководитель отдела обучения компании TravelLine.

Учебный центр входит в структуру коммерческого блока компании. Продуктовое обучение находится в центре внимания как самое приоритетное, в том числе при реализации планов по выходу на международные рынки. Запросить разработку обучения могут разные структуры TravelLine, например, по инициативе службы информационной безопасности был запущен важный для всех сотрудников квест-курс по парольной политике компании.

Несмотря на успешный опыт собственной разработки, часть обучения до 2023 г. оставалась за внешними подрядчиками. Например, курсы по «мягким» навыкам компания закупила в готовом формате и дорабатывает под свои потребности. Также TravelLine арендует библиотеку курсов на платформе iSpring. Такой формат работы позволяет разрабатывать программы обучения быстрее, чем если бы пришлось их запускать с нуля. Помимо этого, на платформе iSpring удалось реализовать программу онбординга новых сотрудников и магазин мерча.

С декабря 2023 г. компания планирует запускать курсы по навыкам полностью собственными силами, так как есть направления, которые нельзя закрыть готовыми сторонними курсами.

«Внутреннее обучение сегодня популярно в разных сферах бизнеса. Компании запускают обучающие программы, чтобы повысить квалификацию как у начинающих сотрудников, так и у тех, кто уже имеет определенный опыт. Собственные курсы позволяют экономить на привлечении внешних экспертов, развивать навыки и компетенции персонала в соответствии с потребностями компаниями и выходить на новый уровень бизнеса. Пример TravelLine показывает, что значимых результатов можно добиться в весьма короткие сроки», – сказала Татьяна Галкина, директор «Академии iSpring».