«Почта России» и ГК «Солар» договорились о сотрудничестве для противодействия киберугрозам

«Почта России» и ГК «Солар» подписали соглашение о взаимодействии. Его цель — совместное противодействие деструктивному влиянию на информационные системы и формирование эффективных подходов по предотвращению угроз информационной безопасности.

Соглашение предусматривает взаимодействие в области совершенствования и тестирования комплексных решений информационной безопасности и современных отечественных технологий. Стороны планируют совместную работу, направленную на повышение навыков экспертов и практический обмен опытом, а также поддержку деятельности организаций и профессиональных объединений. Одно из направлений сотрудничества – киберучения и другие совместные мероприятия по развитию практических навыков отражения атак и восстановления систем на базе программной платформы «Solar Кибермир».

Вопрос противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий, продолжает оставаться актуальным в нашей стране. По данным МВД РФ, за первые девять месяцев этого года количество таких преступлений в России выросло на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Один из путей решения этого вопроса – развитие профильных подразделений, отвечающих за информационную безопасность.