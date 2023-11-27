Исследование: более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках применения ИИ в своей работе

Более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта в своей работе, а четверть даже никогда не интересовалась этим вопросом. Тем не менее, более 77% из них активно применяют инструменты ИИ на практике. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и образовательной платформы Moscow Digital School, входящих в Ultimate Education. Об этом CNews сообщили представители Moscow Digital School.

Более трети дизайнеров России (38,7%) не осведомлены о юридических рисках, связанных с использованием искусственного интеллекта в своей работе, 32,3% немного слышали об этом, 22,6% никогда не интересовались этим вопросом. Только 6,5% понимают возможные юридические риски. Однако более 77% из них активно применяют инструменты ИИ на практике. При этом 96,8% респондентов абсолютно уверены, что для дизайнеров крайне важно иметь базовые знания о правовых аспектах использования ИИ в работе.

На данный момент 41,9% опрошенных дизайнеров России используют в своей работе технологии искусственного интеллекта несколько раз в месяц, 29% — несколько раз в год, и только 6,5% делают это каждый день. Из тех, кто применяет ИИ в своих проектах, 35,5% использует его для генерации идей, 22,6% прибегают к нему для усовершенствования эскизов, 9,7% использует ИИ для автоматического рендеринга. Также ряд дизайнеров обращаются к искусственному интеллекту для анализа трендов, поиска референсов и обработки аудио.

Говоря о новых возможностях в дизайне, которые открывает искусственный интеллект, большинство респондентов (64,5%) отметили сокращение времени на выполнение задач. Вторым по популярности ответом стало увеличение производительности (41,9%). Еще 22,6% уверены, что ИИ обеспечивает возможность работы над более сложными проектами, а вот 9,7% респондентов заметили, что использование ИИ способствует улучшению качества их работ. Кроме того, 70,9% опрошенных дизайнеров считают искусственный интеллект эффективным инструментом для упрощения работы дизайнеров.

Абсолютное большинство дизайнеров России (83,9%) никогда не обращались к юристам за консультацией по правовым вопросам, возникающим в их работе, 9,7% иногда это делают, когда возникают сложные проблемы, 3,2% делают это только в крайних случаях. Регулярно к юристам за помощью обращаются только 3,2% респондентов.

Говоря о возможных рисках и ограничениях при использовании ИИ в дизайне, по мнению респондентов, главной угрозой стал риск потери индивидуальности в дизайне (29%). Также 25,8% респондентов волнуют потенциальные юридические риски. О возможном замещении рабочих мест в связи с распространением технологий искусственного интеллекта беспокоятся только 19,4% российских дизайнеров. Риск непредсказуемых результатов отметили всего 16,1%.

Только 45,2% респондентов уверены, что в России следует вводить юридические нормы и/или ограничения на использование искусственного интеллекта в работе дизайнера, 45,2% затрудняются ответить, а вот 9,7% категорически не согласны с этим.

Комментарии экспертного сообщества:

«Эти данные указывают на важную проблему в современной индустрии дизайна: с одной стороны, большинство дизайнеров активно используют ИИ в своей работе, с другой — большинство из них не полностью осведомлены о связанных с этим юридических рисках. Это подчеркивает, насколько важно осознание и понимание юридического контекста при применении ИИ в дизайне. Несмотря на это, использование искусственного интеллекта в дизайне имеет множество преимуществ включая увеличение производительности и упрощение рабочего процесса. Все это подчеркивает важность интеграции искусственного интеллекта в эту сферу, но также и необходимость осведомленности специалистов о возможных рисках», — сказал Владимир Синицын, операционный директор онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education.

«Игнорировать новые технологии в такой сфере, как дизайн невозможно и AI сейчас основная из них. Мы работаем с AI не так давно и вопросы правообладания здесь еще в процессе нормализации. Обычно авторское право принадлежит лицу или организации, которые создали работу, но в случае с AI участников процесса значительно больше. Алгоритмы всех AI обучены на основании работ миллионов дизайнеров, художников и других представителей креативных индустрий и их коллективный вклад — это одна сторона вопроса правообладания. Вторая — сам алгоритм нейросети и те, кто стояли за его разработкой. Третья — это сам promt-инженер, его труд и авторское видение. В целом, ответ на вопрос о принадлежности авторских прав на работы, созданные с помощью AI в дизайне, может зависеть от конкретных обстоятельств и юрисдикции. Анализируйте риски с каждой из сторон правообладания и будьте на связи с юристами», — сказала Саша Ермоленко, эксперт школы дизайна и технологий Bang Bang Education, директор департамента дизайна VK.

«Само по себе использование нейросетей и ИИ в работе дизайнера не запрещено законом. На данный момент большинство стран только встали на путь формирования законодательства, регулирующего сферу деятельности человека и машины. Поэтому формально использование ИИ в работе дизайнеров на сегодняшний день сопряжено скорее с рисками того, что актуальное законодательство, написанное десятилетия назад, когда когнитивные технологии не были так развиты, может не в полной мере учитывать особенности работы ИИ и ее специфику. Это в свою очередь вызывает определенные риски, связанные с возможностью дизайнеров и прочих творцов защитить свои права на некий творческий результата, созданный с помощью нейросети. Довольно известным примером является попытка депонирования изображения, созданного ИИ, в Управлении авторских прав США (USCO). Некий автор, создал с помощью нейросети изображение, а потом решил его задепонировать, указав автором нейросеть. Бюро управления авторскими правами США отказало в депонировании, указав, что закон не охраняет результаты деятельности ИИ, как и иные, не созданные человеком, так как согласно законодательству в области авторских прав, автором может быть только человек. То есть, потенциально, авторы, использующие нейросети и избравшие не совсем правильную стратегию защиты, заявляющие, что некий результат создан с помощью нейросети, могут остаться возможности реализации прав на защиту своего творчества, что автоматически сделает доступным для всеобщего использования их уникального дизайна или иного результата творческой деятельности. В России в 2019 году вышло постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», которое в абзаце 5 пункта 80 установило потенциально возможный инструмент, которым можно было бы попытаться защищать права дизайнеров на результаты, созданные ИИ. ВС РФ в указанном пункте сказал, что «Творческий характер создания произведения не зависит от того, создано произведение автором собственноручно или с использованием технических средств. Вместе с тем результаты, созданные с помощью технических средств в отсутствие творческого характера деятельности человека (например, фото- и видеосъемка работающей в автоматическом режиме камерой видеонаблюдения, применяемой для фиксации административных правонарушений), объектами авторского права не являются». То есть, о том, как потенциально может применяться действующее законодательство, можно предполагать из толкования норм ВС РФ. В случае, если дизайнер загрузил некий запрос в MidJourney и затем использовал предоставленный ему эскиз без каких-либо доработок в чистом виде, здесь налицо неохраняемый объект и в защите прав, дизайнеру должны отказать. Напротив, если указанный эскиз существенно был переработан дизайнером, такой результат скорее можно считать творческим, но созданным с использованием технических средств и потенциально получить защиту прав на него. В практике российских судов пока не было дел, которые бы пытались применять указанное выше толкование к случаям с ИИ. В использовании ИИ есть и обратная сторона медали. Не только автор, использующий ИИ может попытаться защитить свои права на созданный объект, но и другие авторы, создающие некие творческие объекты и дизайны, могут подать в суд на компании, которые используют для обучения своих ИИ, чужие творческие объекты и дизайны. Ярким примером такого иска, причем коллективного, здесь будет иск от лица группы художников к компаниям, разрабатывающей уже упомянутый Midjourney, а также арт-платформы DeviantArt и компании, занимающейся искусственным интеллектом Stability AI. В данном случае судья отказал в удовлетворении требований художников, которые заявляли о том, что обучение ИИ на основе их картин, нарушает их права, в силу отсутствия доказательств. Представляется, что в этом случае мы сталкиваемся с серьезным вопросом о том, должны ли разработчики ИИ получать разрешение у авторов охраняемых творческих объектов, в том числе произведений дизайна, используемых в обучении ИИ, на такое обучение. Скажем так, этот спор лежит в плоскости «скорость развития научно-технического прогресса vs. права отдельных личностей». Полагаю, что это только первые зачатки этого спора и в будущем нам предстоит столкнуться с ним в полной мере» — сказал Игорь Чувствинов, юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School.

В исследовании использовались количественные методы, включая опрос, в котором приняли участие более одной тыс. дизайнеров России.

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