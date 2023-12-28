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Axenix поддержит бизнес-критичные системы IDS Borjomi Russia & Belarus

Компания Axenix окажет IDS Borjomi Russia & Belarus услуги по поддержке и развитию бизнес-критичных систем.

Axenix приняла на поддержку три бизнес-критичные системы вендора Blue Yonder (ранее JDA Software): Demand, Demand 360 и Enterprise Supply Planning, которые эксплуатируются IDS Borjomi с 2018 г. Эти системы используются в компании для удовлетворения спроса и управления полной цепочкой поставок, в том числе прогнозирования, планирования закупок и отгрузок, оптимизации ресурсов и создания отчётности.

Для обеспечения бесперебойной работы систем руководство IDS Borjomi Russia приняло решение привлечь российского партнера – компанию Axenix, которая имеет центр компетенций по поддержке и развитию этих продуктов, а также многолетний опыт оказания подобных услуг.

В течение переходного периода IDS Borjomi и Axenix осуществили «бесшовный» перевод систем на поддержку, включающий передачу знаний, организацию процессов поддержки, стабилизацию и запуск сервиса с целевыми показателями.

В дополнение к поддержке с согласованным уровнем услуг (SLA) выполняется развитие систем: Axenix не только поддерживает пользователей, решает текущие проблемы, устраняет дефекты и внедряет локальные технические улучшения, но и реализует доработки в объемах, необходимых бизнесу.

«Поддержка бизнес-критичных приложений является для Axenix одной из ключевых компетенций. Команда смогла в короткий срок принять вверенные системы и начать их сопровождение с необходимым высоким уровнем SLA», – сказал Олег Аэров, руководитель направления аутсорсинг Axenix.

«Управление цепочками поставок – одна из важнейших групп бизнес-процессов в нашей компании. Уверены, что многолетний опыт компании Axenix в сопровождении продуктов Blue Yonder поможет нашей компании в развитии бизнеса», – отметил Александр Абдулаев, директор по управлению цепями поставок IDS Borjomi Россия.

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