Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за декабрь 2023 г.

Федеральный закон от 25 декабря 2023 г. N 624-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Уточнены некоторые вопросы проведения закупок и оборота алкоголя.

В электронной форме с использованием электронной площадки станут возможны закупки у единственного поставщика на сумму не более 5 млн руб., по результатам которых предоставляется право на использование программ для ЭВМ и баз данных.

Закреплено, что пока созданные по иностранным нормам и международным стандартам электронные подписи не будут признаны соответствующими признакам усиленных, обмен документами с иностранным участником закупки при исполнении контракта будет возможен без ЕИС.

Решено перенести сроки действия положений, связанных с использованием ЕИС для заключения контракта по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, а также размещения в ЕИС соглашений об изменений условий контракта или о расторжении контракта.

Декларирование объемов розничной продажи пивоваренной продукции решено отменить на год позднее — с 15 января 2025 г. При этом нормы о приеме деклараций будут применяться до 20 июля 2025 г. До этой же даты проводится декларирование объема розничной продажи продукции за период с 1 по 14 января 2025 г. с учетом сроков, установленных для подачи деклараций, в т. ч. корректирующих.

Уточнен состав сведений, необходимых для внесения изменений в реестр пивоваров.

До 1 января 2025 г. для юрлиц, действующих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, и соискателей лицензий не будут применяться требования по оснащению основного технологического оборудования по производству алкогольной и спиртосодержащей продукции в т. ч. средствами измерения и учета, оборудованием по считыванию двухмерного штрихового кода, оборудованием по считыванию федеральных специальных марок.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Федеральный закон от 19 декабря 2023 г. N 610-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах»

Подписан закон об интеграции цифрового рубля в налоговое законодательство. В НК РФ появилось понятие «счет цифрового рубля».

Взыскать налоговую задолженность можно будет за счет цифровых рублей при недостаточности или отсутствии денег на других счетах.

Налоговые органы смогут приостанавливать операции по счетам цифрового рубля до подтверждения факта погашения задолженности.

Операции, связанные с открытием и ведением счета цифрового рубля, а также с переводом денег через платформу цифрового рубля, освобождены от НДС.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 г.

Федеральный закон от 12 декабря 2023 г. N 588-ФЗ «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона» «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

Подписан закон, устанавливающий для российских ИТ-компаний переходный период до 1 января 2025 г., в течение которого они смогут использовать свои информационные системы для авторизации пользователей, проводя подготовку к переводу этих систем под российский контроль.

Кроме того, уточнен порядок авторизации пользователей на информационных ресурсах с использованием номера оператора подвижной радиотелефонной связи.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2023 г. N 2161 «Об утверждении Правил предоставления в 2023 г. из федерального бюджета субсидии обществу с ограниченной ответственностью "Иртея" на возмещение затрат, направленных на формирование научно-технических заделов по поднаправлению 5 "Оборудование базовых станций мобильной связи 4G/5G с открытой архитектурой OpenRAN операторского класса" "дорожной карты" развития высокотехнологичного направления "Современные и перспективные сети мобильной связи" на период до 2030 г.»

В 2023 г. ООО "Иртея" получит субсидию для возмещения затрат на формирование научно-технических заделов по оборудованию базовых станций мобильной связи 4G и 5G. За счет субсидии можно компенсировать расходы на оплату труда, на аренду помещений, на закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, материалов и комплектующих изделий, на производство опытных образцов продукции, макетов и установочной партии, ее тестирование, сертификацию и регистрацию, на проведение испытаний, а также на приобретение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации и прав их использования.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2023 г. N 2126 "Об утверждении Правил направления операторами связи в радиочастотную службу уведомления в электронной форме о дате начала оказания услуг по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Операторы связи обязаны направить в радиочастотную службу электронное уведомление о дате начала оказания услуг по предоставлению доступа к интернету. Кабмин установил правила его направления.

Уведомление подается по адресу электронной почты радиочастотной службы минимум за 90 дней до начала оказания услуг. Прописаны требования к содержанию уведомления.

В течение 2 рабочих дней радиочастотная служба направляет оператору связи подтверждение о получении уведомления.

Постановление Правительства России от 21 декабря 2023 г. N 2214 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г. N 2280»

Предоставление информации из ГИРБО исключено из перечня услуг, которые оказываются посредством обращения заявителей через официальные сайты органов и в отношении которых должна быть обеспечена равноценная возможность их получения через «Госуслуги».

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства России от 21 декабря 2023 г. N 2209 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Скорректированы правила заключения соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности и формирования перечня соответствующих организаций.

Указано, что срок реализации программы может составлять от 2 до 8 лет, но не позднее 2030 г., с датой начала экспорта продукции не позднее 31 декабря 2029 г. (ранее — не позднее 2026 г., с датой начала экспорта продукции не позднее 31 декабря 2025 г.). Введены нормы об экспортных проектах особой значимости.

Также уточнены правила компенсации российским организациям промышленности затрат на транспортировку промышленной продукции.

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства России от 16 декабря 2023 г. N 2178 «О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 27 марта 2021 г. N 453»

Эксперимент по использованию функционала ЕСИА для заключения договоров, поиска работы и регистрации в соцсетях решено продлить на 1 год — до 31 декабря 2024 г. Первоначально предполагалось завершить его 1 июля 2022 г., но он был продлен до конца 2023 г.

Постановление Правительства России от 15 декабря 2023 г. N 2160 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2023 г. N 89»

Абитуриенты смогут воспользоваться сервисом «Поступление в вуз онлайн» в ходе приемной кампании 2024/2025 учебного года.

С 2024 г. с помощью сервиса можно будет поступить в том числе на обучение по программам базового высшего образования, которые появились после запуска пилотного проекта по изменению уровней профобразования.

В 2024 г. сервис будет интегрирован с платформой «Работа России». Это упростит процесс взаимодействия работодателей и кандидатов на целевое обучение.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. Некоторые положения вступают в силу с 1 мая 2024 г.

Постановление Правительства России от 14 декабря 2023 г. N 2142 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Регионы получают трансферты для возмещения затрат на создание, модернизацию и реконструкцию инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков. Теперь речь идет и о технопарках в сфере высоких технологий.

Заявка на заключение соглашения направляется регионом в Минпромторг через систему межведомственного электронного документооборота.

Министерство рассматривает документы в течение 30 рабочих дней.

Постановление Правительства России от 11 декабря 2023 г. N 2120 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Минцифры не является оператором ГИС по контролю за оборотом оружия и управлению охранными услугами. Уточнено, что эта информационная система функционирует на единой цифровой платформе «ГосТех».

Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Постановление Правительства России от 9 декабря 2023 г. N 2091 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. N 1844»

АНО «Диалог Регионы» получит дополнительную субсидию на внедрение и развитие цифровой системы «ИНФОЦУР». В регионах появятся обособленные подразделения АНО — центры модерации, которые займутся мониторингом, анализом и отработкой информационных поводов. Для этих целей будет использоваться названная система.

Под инфоповодом понимается событие, сообщения о котором распространены в сети «Интернет» и сопровождаются ростом целевой аудитории.

Уточнены правила создания и функционирования центров управления регионов.

Постановление Правительства России от 1 декабря 2023 г. N 2058 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Внесены изменения в правила формирования, предоставления и распределения субсидий регионам и правила формирования и реализации ФАИП.

При софинансировании строительства и приобретения недвижимости главные распорядители средств совместно с органами власти регионов будут определять в системе «Электронный бюджет» контрольные точки и сроки их достижения. Организуют мониторинг.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 8 декабря 2023 г. «ИТ-компаниям нужно проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны»

Одно из важных условий сохранения аккредитации для ИТ-компаний — направление в ФНС согласия на раскрытие налоговой тайны.

Если у компании согласие действует до 31 декабря 2023 г., необходимо подать новое. Окончание срока в нем можно не указывать - тогда согласие будет действовать бессрочно до момента его отзыва. Если срок действия документа позже 31 декабря 2023 г., ничего подавать не нужно.

Проверить, верно ли оформлено согласие, можно в чат-боте Минцифры.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 4 декабря 2023 г. «Безопасная сделка: оформляйте и оплачивайте покупку авто через "Госуслуги"»

Сервис госуслуг по купле-продаже автомобиля обновился. Теперь с его помощью можно не только заключить электронный договор, но и совершить платеж через аккредитив.

Банк «заморозит» деньги покупателя на специальном счете. Продавец получит их после подтверждения регистрации автомобиля в ГИБДД.

Аккредитив предоставляется бесплатно.

Договор подписывается в приложении «Госключ». После этого покупатель в течение 5 дней должен поставить автомобиль на учет в ГИБДД. Записаться можно через Госуслуги.

Если в регистрации автомобиля откажут, банк предложит покупателю продлить действие аккредитива или отозвать сделку.

Информация Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 4 декабря 2023 г. «Хостинг-провайдерам необходимо подать уведомление о деятельности в Роскомнадзор»

Роскомнадзор приступил к формированию реестра хостинг-провайдеров. Организациям, которые не войдут в список, с 1 февраля 2024 г. будет запрещено оказывать услуги хостинга на территории России. Компании должны до 15 декабря подать уведомление о деятельности в ведомство, после чего будет сформирован реестр. Сделать это можно через личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Компаниям, которые только начинают свою деятельность, необходимо уведомить Роскомнадзор о старте работы не позднее чем за 15 дней до ее начала.

Хостинг-провайдеры обязаны обеспечить защиту информации в своей инфраструктуре. Для этого компаниям необходимо взаимодействовать с госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и оперативно реагировать при возникновении угроз — сообщать о компьютерных инцидентах в течение 24 часов с момента их выявления.

Хостинг-провайдеры должны обеспечивать взаимодействие с ЦМУ ССОП в рамках противодействия DDoS-атакам, использовать Национальную систему доменных имен (НСДИ), информацию ЦМУ о местоположении использования сетевых адресов, а также серверы точного времени (NTP серверы), расположенные на территории России. Провайдеры хостинга будут принимать участие в учениях по обеспечению устойчивости российского сегмента интернета.

Хостинг-провайдеры смогут обслуживать только тех пользователей, которые прошли идентификацию или аутентификацию с помощью ЕСИА, ЕБС, УКЭП или СБП.

Мониторинг подготовлен специалистами компании «Гарант». С полными текстами документов можно ознакомиться в системе ГАРАНТ