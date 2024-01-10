eXpress стала членом ассоциации разработчиков «Руссофт»

Платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress присоединилась к ассоциации «Руссофт», объединению российских разработчиков программного обеспечения. Решение о вступлении компании было принято 22 декабря 2023 на заседании правления ассоциации.

Основной целью вступления в ассоциацию для eXpress является возможность активного участия в развитии сферы разработки ПО в России. Ассоциация создает для компаний-членов «Руссофт» площадки обмена опытом и экспертизой в отрасли, способствует налаживанию деловых связей и взаимодействию с органами государственной власти для продвижения интересов ИТ-индустрии, содействует экспорту отечественных программных продуктов и услуг. Совместные усилия и проекты участников «Руссофт» способствуют укреплению ИТ-бренда отечественных решений на мировой арене, отмечают в eXpress.

«Мы рады присоединиться к сообществу экспертов в ИТ. Готовы делиться с коллегами по ИТ-рынку опытом и знаниями в области создания корпоративных супераппов, которыми ежедневно пользуются десятки тысяч человек. Благодарим за возможность вместе продвигать на зарубежные рынки конкурентноспособные российские программные продукты для коммуникаций, которые уже сегодня превосходят такие аналоги как MS Teams», — сказал CEO eXpress Андрей Врацкий.

«Вступление каждой новой компании в состав «Руссофт» — это важный знак доверия со стороны индустрии, и мы направляем наши усилия на то, чтобы это всегда оставалось неизменным. Опыт каждой отдельной компании влияет на деятельность «Руссофт» и корректирует его на актуальное для индустрии развитие. eXpress является ярким представителем рынка корпоративных коммуникаций, зарекомендовавшим себя на самом высоком уровне в нашей стране. Я рад приветствовать eXpress в «Руссофт» и уверен, что нам удастся добиться вместе еще больших высот для ИТ-отрасли!», — отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

Суперапп eXpress объединяет корпоративный мессенджер с личными и групповыми чатами и каналами, распределенную систему ВКС на 120+ активных участников, почтовый клиент и единое окно бизнес-процессов Smart Apps для мобильного доступа к корпоративным системам и сервисам компании. eXpress можно использовать на всех операционных системах для десктопов, включая Windows, macOS, Linux, Ubuntu, Astra Linux SE и на мобильных устройствах с ОС Android и iOS. Продукт включен в реестр российского ПО и обладает сертификатом соответствия четвертого уровня доверия ФСТЭК России.

«Руссофт» — некоммерческое партнерство, которое представляет всю индустрию разработки ПО в России и объединяет более 350 ИТ-компаний со штатом более 85 тыс. сотрудников. Ключевые направления деятельности: налаживание диалога компаний-разработчиков программного обеспечения и органов государственной власти, содействие участию отечественных вендоров в программах импортозамещения, предоставление ИТ-компаниям возможностей для выхода на мировой рынок.