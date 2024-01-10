«Флант» в партнерстве с «Международным деловым альянсом» выходит на рынок Белоруссии

«Флант» расширяет географию присутствия на территории Белоруссии, заключив соглашение о сотрудничестве с «Международным деловым альянсом». Партнеры планируют совместное продвижение на рынках СНГ флагманского решения российского разработчика — платформы контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

Компании «Флант» и «Международный деловой альянс» заключили соглашение о сотрудничестве, которое позволит белорусскому партнеру в статусе официального поставщика российских решений продвигать Deckhouse Kubernetes Platform в Белоруссии и поддерживать клиентов в ходе всего цикла внедрения: от пилотирования до запуска в эксплуатацию и последующего технического сопровождения.

«Международный деловой альянс» предоставляет на белорусском рынке как собственные ИТ-продукты, так и инновационные решения от лидирующих разработчиков и производителей. В качестве надежной и безопасной платформы контейнеризации для рынка Белоруссии выбрано решение «Флант» - первой компании на рынке России, которой присвоены статусы Kubernetes Certified Service Provider и Silver Member в клубе CNCF, развивающем Kubernetes и другие проекты с открытым исходным кодом в мире.

Deckhouse Kubernetes Platform – первая российская Kubernetes-платформа, единое решение для создания и управления сверхнадежной инфраструктурой. Платформа позволяет безопасно управлять жизненным циклом кластеров Kubernetes в любой инфраструктуре, обеспечивая SLA 99,99%.

Deckhouse Kubernetes Platform сокращает время подготовки среды разработки до 15 раз и автоматизирует до 80% ручных операций. К настоящему моменту на решении от компании «Флант» запущено свыше 1 млн контейнеров, развернуто более 7000 приложений на 9000+ серверах крупных компаний из нефтегазовой отрасли, финансового сектора и ритейла.

«Компания «Международный деловой альянс» в качестве платформы управления контейнерами для внедрения у заказчиков выбрала российскую разработку Deckhouse Kubernetes Platform от компании «Флант» не случайно. Платформа контейнеризации Deckhouse предоставляет богатый инструментарий для обеспечения самых высоких стандартов безопасности и успешно решает задачи импортозамещения, — отметил Дмитрий Томко, начальник отдела системных проектов «Международного делового альянса». — Мы планируем предлагать это решение средним и крупным предприятиям, которые развивают свои приложения на микросервисной архитектуре, а также будем предоставлять свою экспертизу по ее внедрению и адаптации к требованиям безопасности. Наши заказчики получат перспективное, активно развивающееся решение для управления контейнерами и их интеграции в их ИТ-ландшафты».

В рамках реализации цифровых проектов все больше компаний внедряют приложения на микросервисной архитектуре. Более половины российских компаний, в частности, используют для этого контейнерные технологии. Платформы управления контейнерами от ведущих вендоров, в отличие от «чистого» Open Source, при внедрении позволяют соблюсти все необходимые требования по надежности, а также облегчить развертывание и последующую эксплуатацию таких решений за счет глубокой интеграции входящих в состав компонентов.

В основе Deckhouse Kubernetes Platform находится свободно распространяемое ПО Kubernetes. Платформа дополнена модулями для мониторинга, автомасштабирования, безопасного доступа, балансировки трафика и другими важными функциями для работы контейнерной платформы и микросервисных приложений в продуктивной среде.

«Объединение усилий и ресурсов технологических лидеров является одним из главных факторов успеха в ИТ-отрасли. Партнерство с «Международным деловым альянсом» не только расширяет возможности и укрепляет позиции обеих компаний, но и способствует развитию цифрового суверенитета России и Белоруссии. Наше сотрудничество позволит реализовать бесшовную миграцию инфраструктурных проектов клиентов, обеспечивая их стабильный рост и конкурентоспособность», — сказал Александр Баталов, генеральный директор компании «Флант».

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«Международный деловой альянс» - группа ИТ-компаний Белоруссии и России, предоставляющая услуги по разработке информационных систем, облачных решений, автоматизации и роботизации бизнес-процессов, созданию мобильных приложений, интеграции продуктов и решений для интеллектуальной инженерной инфраструктуры, обслуживанию банковского оборудования самообслуживания. Компании работают с белорусскими и российскими заказчиками.

«Флант» — контрибьютор Kubernetes в России. С 2008 г. занимается созданием и обслуживанием ИТ-инфраструктуры для критичных бизнес-приложений. Компания входит в Ассоциацию разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», имеет лицензии ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации, разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации.