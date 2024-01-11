Владимир Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» получили налоговые льготы более чем на 3,1 млрд руб.

Свыше 3,1 млрд руб. сэкономили на налогах резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам девяти месяцев 2023 г. Это более чем в 3,5 раза превышает показатели аналогичного периода 2022 г.. При этом на каждый рубль преференций приходится около 11 руб. инвестиций компаний-резидентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» позволяет компаниям получать налоговые льготы и преференции. Так, резиденты не платят имущественный, земельный, транспортные налоги, а налог на прибыль вместо 20% составляет всего 2%.

«За девять месяцев 2023 г. резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» сэкономили свыше 3,1 млрд руб. Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022 г. в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 млн руб. При этом объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ столицы за три квартала 2023 г, достиг 35 млрд руб. Это означает, что на каждый рубль налоговых льгот пришлось почти 11 руб. инвестиций резидентов», — сказал Владимир Ефимов.

Наибольшая экономия средств за счет налогов зафиксирована в компаниях — производителях фармы и медицинских изделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.

«За девять месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны также создали свыше двух тысяч рабочих мест. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2022 г.. Лидерами по этому показателю за три квартала стали предприятия микроэлектроники и медицины», — сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Содействует компаниям в оперативном поиске кадров проект ОЭЗ «Технополис Москва» — «ТехноРабота». С начала 2023 г. в рамках него получено свыше 900 резюме от соискателей. В проект вовлечены около 50 компаний всех площадок особой экономической зоны столицы, но тенденция по рабочим местам сохраняется — активнее других специалистов инженерных профессий набирают предприятия микроэлектроники и медицины.

«Резиденты ОЭЗ также значительно увеличили страховые взносы. С начала 2023 г. они перечислили в Социальный фонд России свыше 1,6 млрд руб., из которых около 555 млн руб. — это средства фармацевтических компаний. Сумма выплаченных страховых взносов отражает уровень социальных гарантий для сотрудников в виде пенсий, медицинского обслуживания, больничных, декретных, пособий по уходу за ребенком», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.