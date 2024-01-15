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МТС приобрела сервис краткосрочной аренды самокатов «Юрент»

МТС объявила о закрытии сделки по приобретению ООО «ЮрентБайк.ру» (сервис «Юрент»), в результате которой МТС увеличила долю в капитале «Юрент» до 80,58% с 11,77%, выкупив доли у основателей компании, и намерена полностью интегрировать компанию в собственную экосистему.

Согласно условиям соглашения, команда «Юрент» под руководством гендиректора компании Ивана Туринге продолжит управлять проектом, ключевые акционеры продолжат участвовать в работе компании для развития бизнеса в соответствии с утвержденной стратегией. Итоговая сумма выплат продавцам будет определяться результатами компании в 2024-2025 гг.

«Юрент» – второй в России оператор средств индивидуальной мобильности по выручке и численности парка, управляет флотом порядка 100 тыс. электросамокатов в 124 городах РФ по собственной и партнерской модели.

В марте 2022 г. МТС осуществила первые инвестиции в капитал ООО «ЮрентБайк.ру», сделка была осуществлена в виде участия в раунде «Юрент» по привлечению инвестиций, в котором МТС выступила лид-инвестором.

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