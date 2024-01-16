Подписано соглашение о сотрудничестве в области ТИМ

Сибирский федеральный университет (Красноярск), «Институт Гипроникель» и «ИРИСОФТ ИНВЕСТ» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны планируют долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в области технологий информационного моделирования в строительстве (ТИМ).

В планах организация совместных специализированных подразделений, в том числе тестовых площадок, доступных командам подписантов. Ещё одной гранью сотрудничества станет развитие кадрового потенциала – лекции и семинарские занятия для студентов будут организованы с участием практиков.

Также стороны планируют совместную работу и взаимную поддержку при участии в грантовых конкурсах и других государственных программах, в формировании кластера технологических компаний в области ТИМ в Красноярском крае, кроме того, намерены последовательно расширять сферы внедрения технологий информационного моделирования по различным отраслевым направлениям с привлечением ведущих специалистов организаций и предприятий региона.

«Для Сибирского федерального университета инженерное образование – одно из приоритетных направлений. В инженерно-строительном институте СФУ уже сформирована структура для информационного моделирования в строительстве, появились заказчики проектной документации. Кроме того, специалисты наладили сотрудничество с отечественными IT-компаниями, чтобы обеспечить бесперебойную работу текущих информационных систем компании при переходе на отечественное программное обеспечение», – комментирует ректор СФУ Максим Румянцев.

«Институт Гипроникель» – один из крупнейших проектных и научно-исследовательских институтов России в области технологии горных работ, металлургии, обогащения и переработки минерального сырья. Институт входит в состав предприятий группы «Норникель» и осуществляет проектно-изыскательские, научно-исследовательские и инжиниринговые работы, выполняет функцию генерального проектировщика, ведёт проектирование на основе BIM (3D BIM, 4D BIM), оказывает консалтинговые услуги в сфере горной добычи, обогащения, металлургии и анализа рынка базовых металлов и металлов платиновой группы.

«Институт Гипроникель» заинтересован в усилении сотрудничества с образовательными кластерами, научным и экспертным сообществом. Площадка, которая объединяет практиков: институт как центр компетенций, ТИМ-оператора и ВУЗ – важна для развития каждого участника партнерства. Совместное развитие кадров может стать драйвером повышения эффективности как процесса создания информационных моделей, так и развития ТИМ-платформ и формирования экспертных команд, которые работают над этим», – говорит генеральный директор «Институт Гипроникель» Александр Вартомо.

«ИРИСОФТ ИНВЕСТ» – экспертный центр импортозамещения, который консультирует и обеспечивает поддержку существующих и проводит экспертную оценку дальнейшего развития информационных решений организаций.

«Рынок инжиниринговых услуг и технологий информационного моделирования кардинально изменился за последние два года и постоянно ставит перед нами новые вызовы, меняющие весь наш накопленный опыт. Создание экспертной площадки поможет нам аккумулировать разнообразный опыт в поиске ответов на эти вызовы, разрабатывать и тестировать решения для цифровой трансформации ключевых отраслевых инициатив.

В будущем мы планируем использовать опыт экспертов, методологов и проектных команд, применяющих современные, проверенные решения на всех этапах жизненного цикла капитального строительства - от дизайн-проектов до сопровождения строительных работ, с последующей возможностью реализовывать проекты на основе технологий информационного моделирования для этапа эксплуатации с выполнением функций Инжинирингового центра», – комментирует генеральный директор «ИРИСОФТ ИНВЕСТ» Роман Яцейко.

СФУ и «Институт Гипроникель» договорились об обмене информацией о вакансиях, программах обучения и стажировки, организации совместных семинаров, научных и научно-практических конференций, форумов, круглых столов, мастер-классов в рамках реализации проектов и программ в учебно-методической и научно-исследовательской сферах. В свою очередь, ООО «ИРИСОФТ ИНВЕСТ» консультирует при проектировании информационных систем поддержки эксплуатации и управления ТОиР, оказывает сервис по базовому инжинирингу, участвует в разработке корпоративных программ обучения.