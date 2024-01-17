Фонд «Сколково» одобрил в 2023 году финансирование ИИ-проектов более чем на 1,6 млрд рублей

Поддержку «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) в 2023 г. получили 17 компаний, внедряющих отечественные решения в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для цифровой трансформации бизнеса. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и нацелена на содействие первому пилотному внедрению отечественных решений в сфере ИИ в приоритетных отраслях экономики. Куратором направления является Минэкономразвития России.

Общая сумма финансовой поддержки проектов на базе ИИ составила более 1,6 млрд руб., из которых свыше 840 млн руб. внебюджетных инвестиций, грантовая поддержка «Сколково» — более 820 млн руб.

«Государство ориентировано на создание широкого рынка технологий, использующих в своей основе искусственный интеллект. Применение ИИ в таких отраслях как промышленность, логистика, сельское хозяйство позволяет повысить эффективность отечественных предприятий и задает новые тренды развития отраслей экономики», — отметил заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников.

Реализация поддержанных пилотных проектов в том числе предполагает внедрение ПО для проведения анализа состояния сельскохозяйственных посевов, системы поддержки принятия врачебных решений, ПО для оптимизации транспортных затрат сферы ТКО, системы интеллектуального моделирования процессов почтовой логистики, помощника для технического обслуживания объектов железнодорожной инфраструктуры, интеллектуальной системы управления производством промышленной продукции и др.

Например, грант в размере 20 млн руб. предоставлен ГАУЗ «Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» на программное обеспечение с алгоритмами ИИ для анализа видеопотока в реанимационных отделениях разных профилей. Решение позволит в режиме реального времени проводить наблюдение за пациентами, находящимися в среднем и тяжелом состояниях.

Компания «СИК Менеджмент Груп» получила грант в размере более 47 млн руб. на внедрение технологического обеспечения автоматизированной обработки сельскохозяйственных угодий. «ОДК-Сатурн» профинансирована «Сколково» на сумму 20,2 млн руб. в целях разработки и внедрения платформы на базе ИИ, позволяющей распознавать дефекты изделий сложной формы на основе анализа различных типов изображений.

«В 2024 г. мы планируем привлечь более 1 млрд руб. финансирования в проекты на основе искусственного интеллекта, из которых объем грантовой поддержки по нацпроекту "Цифровая экономика" составит не менее 500 млн руб. Гранты чрезвычайно востребованы – спектр одобренных проектов на базе ИИ очень широк и охватывает самые разные отрасли российской экономики: строительство и ЖКХ, здравоохранение, промышленность, агропромышленный комплекс», — сказал Игорь Дроздов, председатель правления «Сколково».

Претендовать на получение грантов могут предприятия, внедряющие технологии ИИ для цифровой трансформации бизнеса. Проекты должны быть пилотными и предусматривать применение искусственного интеллекта в производстве, операционной деятельности или в работе предоставляемых сервисов. Размер гранта составляет от 20 до 100 млн руб. По условиям программы финансовая поддержка может быть получена на условиях софинансирования не менее половины стоимости пилотного проекта. При отборе заявок на конкурс важную роль играет потенциал тиражирования и конкурентоспособность внедряемого решения.

Среди основных условий для участия в программе: статус налогового резидента РФ; отсутствие задолженности по уплате налогов и страховых взносов; отсутствие процессов реорганизации, ликвидации или банкротства компании.