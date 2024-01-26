«МТС Авто» открывает собственное R&D-подразделение для разработки высокотехнологичных решений для автопрома

МТС создает собственное конструкторское бюро ООО «МТС АйКар», которое займется разработкой и внедрением высокотехнологичных решений и электроники для автопрома в структуре предприятия по производству автокомпонетов в Алабушево. ООО «МТС АйКар» встраивается в вертикаль группы – «МТС Авто».

В рамках реализации задач по импортозамещению ключевых технологических решений ООО «МТС АйКар» будет заниматься разработкой конструкторской документации и ПО для производства автомобильной электроники, которые будут применяться на локальном заводе в ОЭЗ «Технополис Алабушево». Компания станет научно-техническим центром «МТС Авто», выполняя функции конструкторского бюро, лаборатории и опытного производства. Кроме того, подразделение займется поиском альтернативных дефицитных решений и технологий на российских и азиатских рынках.

Компания планирует предоставлять предприятиям отечественного автопрома услуги по инжинирингу, прототипированию, обеспечению технической документации и надзору в сфере разработки и внедрения современных цифровых решений, помогая им в создании собственных нематериальных активов. По заказу автопроизводителей «МТС АйКар» возьмет на себя разработку и оформление документации НИОКР для выполнения контрактов СПИК (специальный инвестиционный контракт) в рамках 719 постановления Правительства РФ по локализации производств.

«МТС АйКар» будет отвечать за обеспечение прямого взаимодействия с R&D-отделами автопроизводителей и поставщиками компонентов, проводить исследования и внедрение опытных образцов на собственной установочно-разработческой базе. Для обеспечения возможности создания в будущем собственной платформы автомобиля для «МТС АйКар» будет создано собственное опытное производство.

«Создание собственной научно-опытной площадки в рамках предприятия по производству современных цифровых решений для автомобилей – необходимая и значимая часть реализации стратегии «МТС Авто». Разработка и интеграция собственных современных решений позволят в полной мере реализовать задачи по импортозамещению высокотехнологичных разработок, отвечая на ключевые потребности отечественного автопрома и обеспечить его автономию от воздействия внешней конъюнктуры. Сейчас наш завод в Алабушево проходит этап заверения о соответствии требованиям эксплуатации. Мы уже находимся в коммуникации с ведущими автопредприятиями, анализируем их запросы как на производство, так и на разработку и инжиниринг необходимых цифровых решений, которые невозможно было бы реализовать без работы КБ. Мы рассчитываем на привлечение высококлассных экспертов в сфере разработки. Расположении центра в столичном регионе позволит максимально эффективно решить эту задачу», – сказал генеральный директор «МТС Авто» Денис Смирнов.