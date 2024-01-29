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«Диасофт» объявила о консолидации компании «Новая Афина»

ПАО «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, объявило о завершении консолидации 100% акций входящего в группу «Диасофт» АО «Новая Афина».

«Новая Афина» была создана в 1998 г. при участи «Диасофт» с долей владения 59,2%. Компания занимается разработкой автоматизированных банковских систем, среди ее клиентов крупнейшие российские финансовые организации.

Александр Глазков, генеральный директор, председатель правления, член совета директоров компании «Диасофт», сказал: «Новая Афина» разрабатывает продукты для автоматизации финансовых организаций и в какой-то степени была нашим конкурентом несмотря на то, что мы тоже являемся ее владельцами. Сегодня спрос на наши продукты и проекты значительно возрос – в два-три раза. Сдерживающим фактором для развития в нашем секторе является недостаток человеческих ресурсов. Расходовать время опытных, компетентных специалистов по одним и тем же направлениям, на создание одних и тех же решений для рынка – крайне нецелесообразно. Выход – в распределении продуктового ряда. Об этом мы и договариваемся, как и о том, в каких направлениях работать сообща. Это сэкономит наши ресурсы и обеспечит эффективность нашей работы. Композитная архитектура наших продуктов объясняет необходимость синхронной работы, правильной разработки продуктов, которая должна подчиняться единым стандартам. Это будет быстрее, дешевле и лучше для обеих компаний и наших клиентов. Этим и объясняется необходимость синергичной работы и интеграции, объединения продуктов наших компаний под брендом Digital Q».

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