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Tecno объявила о сотрудничестве с Dolby Laboratories

Бренд смартфонов и умных устройств Tecno объявил о начале партнерства с Dolby Laboratories. Благодаря этому сотрудничеству пользователи смартфонов Tecno получат доступ к Dolby Atmos, технологии, которая добавляет к классическим системам объемного звука канал высоты, и тем самым делает звучание по-настоящему трехмерным. Dolby Atmos появится на новых смартфонах серии POVA 6, которые будут представлены уже в феврале.

«Мы в Tecno постоянно ищем способы улучшить пользовательский опыт и усовершенствовать наши устройства, — сказал Джек Гуо, генеральный директор Tecno. — Мы рады началу нашего сотрудничества с Dolby, благодаря которому обладатели устройств Tecno смогут испытать новый уровень аудиовизуального погружения».

«Мы счастливы работать с Tecno, — сказал Хавьер Фонсильяс, вице-президент по вопросам коммерческого партнерства Dolby Laboratories. — Dolby Atmos гарантирует качественное и объемное звучание, которое отличается повышенной детализацией и многомерной глубиной. Его по достоинству оценят пользователи смартфонов Tecno».

Dolby Atmos обеспечивает качественный звук при просмотре фильмов и видеороликов, во время прослушивания музыки и игры. Звучание остается четким и глубоким, как при прослушивании в проводных или беспроводных наушниках, так и с динамиков смартфона. Dolby также значительно улучшает качество голоса, придает звуку эффектный объем и увеличивает громкость, при этом сводя к минимуму искажения.

Пользователи Tecno получат доступ к технологии Dolby Atmos сразу после выхода на рынок смартфона Pova 6 Pro 5G. В дальнейшем сотрудничество с Dolby затронет также следующие модели в сериях Camon и Phantom, которые также будут оснащены Dolby Atmos.

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