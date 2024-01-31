ГК Softline объявляет о приобретении компетенций и портфеля оборудования в области информационной безопасности и облачных технологий

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о расширении экспертизы и компетенций в области информационной безопасности и облачных технологий за счет присоединения команды специалистов и приобретения портфеля оборудования. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Компания получила уникальные компетенции в области построения и аттестации комплексных систем информационной безопасности уровня ЦОД, многоуровневых распределенных информационных систем, консалтинга по лицензированию в области информационной безопасности, а также приобрела экспертизу в сфере высоконагруженных инфраструктур. Группа также расширила портфель аппаратного обеспечения, дополнив его комплектом высокопроизводительного, отказоустойчивого вычислительного оборудования, которое позволит получить доступ к заказчикам федерального уровня, расширить спектр выполняемых проектов и направлений деятельности.

Совместная работа новых команд, вошедших в группу, с российским вендором «Инферит» (ГК Softline) позволит существенно расширить сервисную и продуктовую линейку компании в области кибербезопасности и облачных технологий, а также обеспечить увеличение портфеля собственных решений группы.

Владимир Лавров, генеральный директор (СЕО) ГК Softline: «Мы продолжаем усиливать портфель продуктов и сервисов Softline, который позволяет предлагать клиентам ИТ-решения «под ключ» и максимально полно отвечать на запросы со стороны рынка. Приобретенный опыт новых специалистов, которые теперь стали частью нашей команды, а также новые компетенции, технологии и оборудование позволят Softline укрепить уже имеющуюся позицию как ведущего ИТ-поставщика, в частности, по направлению информационной безопасности и облачных технологий. Новые компетенции обеспечат также расширение круга целевых клиентов за счет пополнения нашего продуктового портфеля специальным оборудованием и технологиями, которые необходимы для работы, в частности, с заказчиками федерального уровня. Пополнение клиентской базы заказчиками такого типа позитивно отразится на финансовых результатах Softline, в том числе, за счет роста доли рекуррентных и перекрестных продаж в обороте Компании. Усиление финансовых результатов группы, в свою очередь, — это фундамент для дальнейшего роста капитализации Softline».

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей.

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