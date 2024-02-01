ВЭБ.РФ вошла в состав акционеров инвестиционной платформы Sk Capital

ВЭБ.РФ вошла в акционерный капитал инвестиционной платформы Sk Capital (ООО «СК Капитал») на паритетных началах (50/50) с Фондом «Сколково». Привлечение такого акционера, как ВЭБ.РФ, позволит объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую экспертизу Фонда «Сколково» и сильную инвестиционную команду Sk Capital. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Управляющая компания Sk Capital, обладая многолетним опытом работы с частными и корпоративными инвесторами, станет ключевой площадкой для крупных инвестиционных проектов по созданию технологических холдингов в стратегически важных для России отраслях. Компания продолжит управлять венчурными фондами на сумму 6+ млрд руб., выступать в роли инвестиционного банка для технологических компаний, консультировать корпорации в реализации инновационной стратегии роста и создавать возможности для стартапов и инвесторов заключать сделки на ранних стадиях. Таким образом, Sk Capital станет единой инвестиционной платформой для частного и институционального капитала в работе с технологическими предпринимателями на всех этапах развития бизнеса.

Среди задач, стоящих перед Sk Capital — содействие в реализации инвестиционной политики ВЭБ.РФ в рамках технологической повестки развития страны. Ранее государственная корпорация уже выделила первые четыре направления инвестиционной активности — кибербезопасность, телекоммуникационное оборудование, технологии в нефтесервисе и беспилотные летальные аппараты. Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение о том, что направит на горизонте двух-трех лет на венчурные инвестиции 50 млрд рублей при активном вовлечении частного капитала. О планах по созданию крупной компании в области кибербезопасности заявлял этим летом председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на встрече с Президентом России Владимиром Путиным.

«Паритетная структура акционерного участия нам представляется оптимальным решением и логичным продолжением интеграции компетенций команд ВЭБ.РФ и “Сколково”. На базе инвестиционной платформы мы объединяем наши финансовые возможности, инвестиционную и технологическую экспертизу. Стартапы сколковской экосистемы получат новые возможности для своего развития и реализации проектов, направленных на обеспечение технологического суверенитета России», — сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Технологические холдинги станут одним из инструментов сборки инновационных продуктов в комплексные решения на базе текущего портфеля из 4 тыс. стартапов. Для этой цели будут востребованы накопленные компетенции Фонда “Сколково” по отбору стартапов, а также их “доращиванию” до уровня инвестиционной зрелости», — отметил председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

«Финансовые и стратегические ресурсы ВЭБ.РФ принципиально повысят возможности Sk Capital на фоне запуска нового инвестиционного цикла. Партнерство позволит объединить компетенции и возможности предпринимательского и научно-технического сообщества, стратегию государства и запросы крупного бизнеса», — сказал партнерство генеральный директор Sk Capital Владимир Сакович.

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«Сколково» (группа ВЭБ.РФ) – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «РапидБио», «Моторика», Whoosh, «Стереотек», OVISION, «Яблочков» и др. Выручка резидентов «Сколково» значительно увеличилась по сравнению с 2022 г. и по прогнозу к концу 2023 г. превысит 500 млрд руб. На 1 января 2024 г. число стартапов-резидентов «Сколково» составило 3900. Количество рабочих мест в экосистеме достигло 85 тыс.

ВЭБ.РФ — государственная корпорация развития, функционирующая на основании специального федерального закона. Основная задача – способствовать долгосрочному экономическому развитию России, в том числе путем финансирования масштабных проектов, направленных на развитие инфраструктуры, промышленности, социальной сферы, укрепление технологического потенциала и повышение качества жизни людей. ВЭБ.РФ участвует в реализации проектов, направленных на достижение национальных целей развития. В числе принципов деятельности – отсутствие конкуренции с коммерческими банками, открытость, безубыточность при финансировании проектов. В периметр группы ВЭБ.РФ входят следующие институты развития: Российский экспортный центр, «Корпорация МСП», Фонд развития промышленности, Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий и др.

Sk Capital — инвестиционная платформа по управлению VC&PE фондами, построению технологических холдингов и привлечению финансирования для быстрорастущих компаний. Команда Sk Capital обладает 15-летним практическим опытом управления VC&PE фондами с объемом закрытых сделок более $1 млрд и историей успешных выходов из активов через M&A и IPO в России и за рубежом. В ноябре 2023 г. Sk Capital запустила новый фонд объемом 4 млрд руб., инвестирующий в ИТ-технологии.