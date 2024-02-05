«Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации

Команда менеджеров «Яндекса» получит специальные акционерные права и продолжит управлять компанией, которая выйдет на «Московскую биржу».

Нидерландская компания Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб.* консорциуму частных инвесторов. Yandex N.V. перестанет быть головной компанией группы. До 31 июля 2024 г. она сменит название и прекратит использовать бренды «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новой головной компанией «Яндекса» станет Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс» — частная и независимая компания, акции которой будут торговаться на «Московской бирже». Генеральным директором «Яндекса» останется Артем Савиновский. «Яндекс» сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением зарубежных стартапов (Nebius, Toloka, Avride и TripleTen) и дата-центра в Финляндии. «Яндекс» предоставит Yandex N.V. ограниченные права на использование части своих технологий до конца 2024 г.

«Яндекс» продолжит развивать поисковые, городские, развлекательные и образовательные сервисы, а также облачные технологии, автономные автомобили, технологии искусственного интеллекта и другие перспективные направления.

Основным владельцем МКАО «Яндекс» будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Кроме них в консорциуме еще четыре пайщика — структура Александра Чачава, предпринимателя и основателя венчурного фонда LETA Capital; структура Павла Прасса, генерального директора одного из крупнейших специализированных депозитариев «Инфинитум»; структура группы «Лукойл»; структура Александра Рязанова, многопрофильного инвестора и предпринимателя. Ни у одного из пайщиков нет контролирующей доли. «Консорциум.Первый» сможет номинировать шесть из десяти членов Совета директоров МКАО «Яндекс».

После одобрения собрания акционеров Yandex N.V. и получения всех регуляторных разрешений ЗПИФ может предложить держателям акций класса «А» различные опции по их позициям в ценных бумагах. Это может позволить розничным инвесторам стать акционерами МКАО «Яндекс» после выхода компании на «Московскую биржу».

Команда менеджеров «Яндекса» сохранит управление компанией и право принятия ключевых решений. Для этого создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе. «Фонд менеджеров» сможет номинировать двух из десяти членов будущего Совета директоров МКАО «Яндекс».

Новая структура сохранит привычные процессы управления в «Яндексе» и обеспечит инвесторам, партнерам, пользователям и сотрудникам уверенность в перспективах и устойчивости бизнеса компании.

Согласовать сделку по продаже бизнеса «Яндекса» должны акционеры Yandex N.V. и регулирующие органы.

* С учетом дисконта в размере не менее 50% от рыночной стоимости в соответствии с требованиями подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.