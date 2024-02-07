«Дом.РФ» и Минстрой создадут Реестр решений ИИ для стройотрасли

«Дом.РФ» и Минстрой России при участии бизнес-сообщества займутся формированием Реестра решений с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в области градостроительной деятельности. Работа будет проведена в рамках экспертной группы по внедрению ИИ, созданной при Минстрое. Об этом CNews сообщили представители «Дом.РФ».

Заседание экспертной группы, которую возглавил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак, состоялось 6 февраля. В нем приняли участие представители госкомпании, федеральных министерств и ведомств, застройщиков и разработчиков ИИ-продуктов.

«Сегодня перед экспертной группой стоит несколько задач. В первую очередь, создание унифицированной методики оценки внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы строительной отрасли. Помимо этого, группа также займется вопросами нормативно-правового регулирования применения искусственного интеллекта в градостроительной деятельности, формирования реестра ИИ-решений, определения порядка обмена данными между участниками. И, конечно, немаловажным аспектом является подготовка и переподготовка кадров в области искусственного интеллекта. Напомню, что задача внедрению искусственного интеллекта и решений на базе искусственного интеллекта на различные отрасли экономики была поставлена Президентом России Владимиром Путиным», — сказал замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

На заседании подчеркнули важность активного привлечения бизнеса к нормативному регулированию в области внедрения ИИ-технологий. Это необходимо, чтобы выстроить доверие между участниками рынка, особенно в части обмена данными, которые связаны с правами на интеллектуальную собственность и конфиденциальность персональных данных.

«Реестр ИИ-решений, который будет создан совместными усилиями "Дом.РФ" и Минстроя при участии Минцифры, — это возможность для игроков рынка выбрать наиболее эффективный и актуальный продукт. Мы нацелены на комплексную работу, которая включает в себя подготовку нормативной базы, понятной методологии и профильных кадров. Экономический эффект от внедрения ИИ в строительном секторе на рубеже в 5-10 лет может достигнуть 2,7 трлн руб. Для бизнеса это значит строить быстрее, более надежно, со снижением расходов. Профессиональный застройщик свою выгоду от внедрения технологий превратит в пользу для покупателя, использует для повышения качества жилья. Это могут быть экологичные материалы, системы "умный дом", дополнительное благоустройство или плюс еще одна детская площадка во дворе», — сказал Николай Козак.

Национальная стратегия развития ИИ на период до 2030 г. предусматривает ускоренное внедрение ИИ в разных отраслях экономики, социальной сфере и системе госуправления. Предполагается, что через семь лет 95% всех компаний будут применять искусственный интеллект, в том числе благодаря господдержке. Также запланирован запуск 300 научно-исследовательских и прикладных проектов.