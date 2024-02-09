Наталья Сергунина: Столичный «Техноград» проведет в феврале более 20 бесплатных курсов

В феврале специалисты инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ организуют цикл бесплатных курсов. Освоить новые профессиональные навыки и повысить квалификацию могут все желающие. Общая продолжительность программ — 168 часов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Всего пройдет больше 20 бесплатных курсов, посвященных дизайну, маркетингу, информационным технологиям, строительству и другим темам. Шесть из них доступны онлайн», — сказала Наталья Сергунина.

Так, 10 и 11 февраля желающие смогут изучить основы motion-дизайна, узнать, где он используется, и самостоятельно смонтировать простую видеоанимацию в специализированной программе.

17 февраля стартуют занятия по направлению «Основы веб-дизайна». Они ориентированы на тех, кто хочет получить практический опыт в разработке интерфейса приложений и научиться вести проект в команде.

Начинающих бизнесменов и маркетологов приглашают на курс «Предпринимательство в цифровой среде», который откроется 19 февраля. Эксперты познакомят их с инструментами и методами продвижения бренда в интернете, предоставят базовые знания о конкуренции и построении своего дела.

Кроме того, жители столицы могут освоить программирование на языке Python.

Для участия в этих и других программах понадобится предварительная регистрация на сайте комплекса. После обучения слушатели получат сертификаты.

В «Технограде» москвичи могут не только освоить новую специальность, но и повысить квалификацию по существующей. Например, в мастерской «Электроэнергетика» проводятся занятия для контролеров энергосбыта. Обучение организуют в смешанном очно-дистанционном формате. Общая длительность — 40 часов. Познакомиться с требованиями к зачислению и подать заявку можно на странице курса.

Для удобства пользователей в 2024 г. обновили сайт образовательного комплекса. Разработчики создали современный минималистичный дизайн, увеличилась скорость загрузки страниц. Еще появился новый раздел для организаторов мероприятий на площадке «Технограда» и дополнительные фильтры в афише событий.