ПАО «Софтлайн» объявляет об изменениях в структуре акционерного капитала

ПАО «Софтлайн», поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о завершении сделки по передаче 3,6% акций в уставном капитале ПАО «Софтлайн», принадлежащих основному акционеру компании, ООО «Аталайя», Private equity подразделению банка «Синара». Кроме того, были достигнуты принципиальные договоренности и подписан договор купли-продажи о передаче еще 6% акций в уставном капитале ПАО «Софтлайн», также принадлежащих основному акционеру компании, ООО «Аталайя», крупному институциональному инвестору. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

3,6% акций в ПАО «Софтлайн» приобрело Private equity подразделение банка «Синара». В банковскую группу «Синара» входят несколько региональных банков, в том числе ПАО «Банк Синара» — основной банк группы, один из системообразующих региональных российских банков с 30-летним опытом на рынке.

Приобретателем 6% акций ПАО «Софтлайн» станет независимая инвестиционная компания, которая уже является акционером ПАО «Софтлайн». Таким образом, компания, ориентированная на growth equity инвестиции через приобретение значительных миноритарных долей в зрелых технологических компаниях с дальнейшим потенциалом роста и экспансии в России и странах СНГ, увеличит свой процент владения в акционерном капитале ПАО «Софтлайн» до 9,4%.

Сделки заключены по рыночной цене на момент закрытия сделки. Инвесторы приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничениями на отчуждение ценных бумаг компании на период, установленный в рамках SPO.

Владимир Лавров, СЕО ПАО «Софтлайн»: «Повышенный интерес со стороны профессиональных участников рынка к бизнесу ПАО «Софтлайн» мы видим с самого старта нашей публичной истории. Успешно завершившиеся сделки вновь подтверждают наши ожидания о фундаментальной инвестиционной привлекательности Компании для рынка. Мы разделяем уверенность наших инвесторов в дальнейшем росте стоимости бизнеса ПАО «Софтлайн» и продолжим обеспечивать необходимые условия для достижения высоких финансовых показателей, которые, в свою очередь, являются фундаментом роста капитализации группы».

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей.

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