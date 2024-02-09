Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды

Sitronics Group стала партнером Фонда инфраструктурных и образовательных программ для инвестирования в университетские венчурные фонды. Фонд провел конкурс для отбора компаний по инвестированию в малый бизнес, одним из победителей которого стала Sitronics Group. Создаваемые компании будут финансировать университетские стартапы. Они создаются в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», реализуемого Минобрнауки России. Для реализации программы Sitronics Group и Фонд создали инвестиционное товарищество «Лозино-Лозинский».

Фонд инфраструктурных и образовательных программ и ведущие российские инвестиционные компании, работающие в сфере высоких технологий, запустили новый инструмент поддержки стартапов – университетские венчурные фонды. Общий объем инвестиционных ресурсов пяти новых фондов на первом этапе (до 2025 г.) составит до 3,5 млрд руб. Федеральный проект направлен на создание в университетах экосистемы технологического предпринимательства. Одна из его ключевых целей – запуск 30 тыс. университетских технологических стартапов и стартап-проектов к 2030 г.

Для эффективной реализации проекта к участию в нём привлекаются компании, имеющие опыт в сфере осуществления венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов. Инвесторы для участия в программе отбирались на конкурсной основе.

Sitronics Group стала одним из победителей конкурса. К примеру, за последние 3 года компания приросла новыми направлениями в сферах цифровизации морской транспортно-логистической отрасли, создания сервисов на основе космических данных, а также производства электросудов. Компания более 20 лет работает на рынке, специализируется на создании цифровых продуктов для различных отраслей экономики. Крупные инфраструктурные проекты при непосредственном участии Sitronics Group реализуются в Москве и регионах страны. Они охватывают разные сферы жизни: от интеллектуального управления транспортом и городским хозяйством до здравоохранения и зарядной инфраструктуры для электротранспорта.

«Программа позволит поддержать университетские проекты и DeepTech-стартапы с длинным циклом разработки, требующие серьезных вложений, наличия технической и научной базы, и может стать для государства эффективным инструментом, обеспечивающим возврат средств. Наш интерес – инвестировать с финансовым плечом в направления, комплементарные основному бизнесу, это повышает шансы стартапов на успех. Одним из основных фокусов будут проекты в области космоса», – отметил директор по стратегии и M&A Sitronics Group Сергей Протас.