Петербургский бизнес может получить полмиллиона рублей на развитие облачных технологий

Провайдер CloudMTS запустил грантовую программу для российских компаний, которые хотят освоить облачные технологии или масштабировать их использование. Они смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре и передовым сервисам экосистемы МТС на сумму до 500 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Участникам программы станут доступны виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места — это наиболее востребованные на Северо-Западе облачные услуги. Как подчеркивают в экосистеме, в 2023 г. в облако свои ИТ-системы и данные перенесли 76% клиентов CloudMTS. Кроме финансовой и инфраструктурной поддержки предприниматели получат консультации ведущих архитекторов провайдера о том, как перенести бизнес-процессы в виртуальную среду, снизить затраты на вычислительные мощности и ускорить запуск проектов.

«Петербург – настоящий ИТ-хаб, ведь здесь находятся штаб-квартиры крупных компаний, головные научные центры и многочисленные производственные площадки, и все они, без исключения, пользуются ИТ-инфраструктурой. А одним из важнейших элементов такой инфраструктуры стали облачные сервисы, которые позволяют не только сделать стабильнее и безопаснее бизнес-процессы, но и снизить расходы на содержание привычного «железа». И поэтому совершенно неудивительно, что спрос на «облака» за прошедший год в нашем регионе вырос больше, чем в два раза. Мы готовы к такому росту, ведь МТС, помимо большой экспертизы в сфере работы с данными, располагает облачной сетью, состоящей из 15 ЦОДов по всей России, включая самый мощный дата-центр на Северо-Западе, в Ленобласти, вместительностью 375 серверных стоек. Мы предлагаем компаниям, работающим на российском рынке, программу грантов, которая позволит тем, кто ещё только думает о переходе на облака, оценить их преимущества, а тем, кто не знает, как максимально эффективно использовать виртуальную инфраструктуру, поможет грамотно ее внедрить в свою деятельность и оцифровать бизнес-процессы», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Чтобы перенести свои данные в виртуальную инфраструктуру CloudMTS и присоединиться к программе, нужно оставить заявку на сайте провайдера. После этого компании выделят облачные ресурсы, необходимые для реализации проекта на протяжении двух месяцев. Максимальный размер гранта – 500 тыс. руб.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4600 магазинов в России.