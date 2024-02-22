Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели финал образовательной программы

Холдинг «Т1» и «Финтех Хаб» Банка России провели завершающий этап совместной образовательной программы, организованной на базе «Финтех Хаба». Участники команды, продемонстрировавшей лучший результат по итогам финального задания, станут стажерами в холдинге «Т1». Об этом CNews сообщили представители холдинге «Т1».

Отбор на программу проходил осенью 2023 г. в несколько этапов. В результате из 572 заявок был выбран 41 участник теоретического модуля, которые прошли образовательную программу и тематические тестирования. В конце января 2024 г. оставшиеся 12 учеников, поделенные на 4 команды, приступили к проектной работе. В рамках этого этапа эксперты «Финтех Хаба» и холдинга «Т1» стали менторами студентов и консультировали их. Финалом образовательной программы стала защита кейса на тему «Практические сценарии применения смарт-контрактов», в котором ребята продемонстрировали, как можно использовать инновации в повседневной жизни. Победившая команда представила проект «СоцЧейн Протокол» — сервис, построенный на алгоритмах смарт-контрактов и позволяющий получать социальные выплаты и распоряжаться ими в пару кликов.

«Наш холдинг всегда готов делиться знаниями и экспертизой в области разработки финансовых технологий с начинающими специалистами. В дальнейшем именно они будут воплощать инновационные идеи в жизнь и вносить вклад в цифровое будущее финсектора. По этой причине программы стажировок и открытые школы — одно из ключевых направлений работы "Т1". Просветительские инициативы притягивают талантливую молодежь и вдохновляют на профессиональное развитие в ИТ-сфере, что особенно ценно в условиях нехватки кадров на рынке», — сказал Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора холдинга «Т1».

Холдинг «Т1» и Банк России заключили соглашение о сотрудничестве по развитию совместных образовательных программ на базе «Финтех Хаба» в ноябре 2023 г. Цель программы — обмен опытом в вопросах повышения квалификации кадров по темам, связанным с цифровизацией и передовыми технологиями. В рамках мероприятий «Финтех Хаба» холдинг «Т1» оказывает поддержку Банку России в организации просветительских и обучающих мероприятий и практик по направлениям финансовых технологий, инноваций в платежных сервисах и обеспечении информационной безопасности.

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«Финтех Хаб» Банка России — подразделение департамента финансовых технологий Банка России, которое занимается просветительской и образовательно-прикладной деятельностью со студентами и работающими специалистами, интересующимися финтехом.

«Т1» — многопрофильный холдинг, является партнером ключевых производителей и разработчиков в сфере информационных технологий. Компании холдинга начинают историю с 1992 г. В штате — 20 тыс. сотрудников. В 2022 г. оборот холдинга составил свыше 166,7 млрд руб. По версии аналитических агентств CNews Analytics, TAdviser и RAEX, Т1 входит в топ-3 крупнейших российских ИТ-компаний. «Т1» предоставляет полный спектр ИТ-услуг для реализации высокотехнологичных проектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», «Т1 Cloud», «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэро», «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА и «Т1 Цифровая Академия». Они обладают профессиональной экспертизой в области системной интеграции, консалтинга, разработки ПО, сервисной поддержки и аутсорсинга, Big Data и машинного обучения, информационной безопасности, роботизации рутинных операций, процессной аналитики Process Mining, Интернета вещей. Компетенции холдинга позволяют разрабатывать концепцию, проектировать и реализовывать комплексные проекты в области цифровой трансформации для заказчиков любой отрасли, уровня развития инфраструктуры и масштаба. Среди заказчиков «Т1» — государственные структуры и крупнейшие компании ключевых отраслей экономики: операторы связи, финансовые организации, промышленные, топливно-энергетические, транспортные и торговые предприятия.